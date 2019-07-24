19歲少女實習期間遭男同事無故毆打　事後竟收對方訊息：做我女友

又到暑假，是不少學生到各大公司實習的高峰期。深圳一名女子早前到一公司實習時卻遇上可怕經歷，19歲的她參加公司筆試時，竟因無幫一名男同事拿電話而遭對方以粗言辱罵及毆打，事後男同事竟突然發短訊向她表白，被封鎖後更以多個陌生電話騷擾，令她相當困擾。

深圳一名女子日前於一公司實習時遭男同事無故毆打，對方其後竟向她表白及多次致電騷擾。（看看新聞截圖）

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19歲女子小娜（化名）上月13日到深圳福田一公司實習，當日上午她於辦公室參加筆試，期間同為試用期的劉姓男同事進房後突然大罵另一名女同事，又要求小娜替他拿放於桌面的手機。小娜沒有幫忙，只指了一下手機的方向，示意劉自己拿，卻令對方轉變矛頭向她怒罵，「大吼大叫啊，就是老是髒話連篇啊」。

小娜忍無可忍，起身推了劉男一下，沒料劉即時失控，對她拳打腳踢毒打一番，身旁的同事見狀即時分開兩人，劉被拉開後即跑離公司。被打到渾身瘀傷的小娜即時到派出所報案，惟劉姓男同事一直不理警方傳喚，反而於個多小時後傳訊息給她，包括恐嚇及性騷擾的內容。

男同事毆打小娜後竟離奇向她表白，多次傳訊息給她。（看看新聞截圖）

不過劉之後又大改口風，離奇向小娜表白，「叫我晚上陪他出去，還說什麼叫我相信他，說喜歡我，會對我負責什麼的」。小娜懷疑劉男精神有異，遂於社交程式封鎖他，但之後她及其他女同事仍一直收到陌生電話騷擾，「每天都很害怕，就過得不好，已經打擾到我的生活了」。

內媒記者陪同小娜致電劉姓男同事的電話，惟其中一號碼處於關機狀態，另一個號碼則在接通後馬上被掛斷。內地律師指出，劉男毆打及騷擾小娜的行為涉嫌違反治安管理處罰法，而他無視或逃避警方傳召亦屬違法。

（看看新聞、新浪新聞）