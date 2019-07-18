我要一雙筷子一個雞蛋　少女報案「叫外賣」　機警接線生及時救人

浙江省台州市警方上月初接獲一宗奇怪的報案，一名女孩當日深夜語帶慌張地致電110聲稱要叫外賣，「我要一雙筷子一個雞蛋」，而且重複了幾次同樣的句子，起初接線生以為是惡作劇，但後來想到對方可能正在用暗號求救，於是讓她女事主報上地址，警員其後趕到發現她被禁錮，於是將她救出。

警方表示，20歲的女事主小劉（化名）來自四川，當晚她在電話中聲稱叫外賣，且反覆強調要一雙筷子和一個雞蛋；起初接聽的女警以為對方打錯，正準備掛斷電話時突然想到：「一雙筷子一個雞蛋放在一起，不就是『110』緊急求救號碼嗎？」

女警於是判斷那可能是個特殊的求救，報案人遇到危險，不方便直接報警，被逼改用暗號求救。女警隨即裝成餐廳老闆，問「請問送外賣到哪裏？」，小劉心領神會，馬上報出地址是在當地一間小炒店，警員隨即趕赴現場。

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遭初次見面男網友禁錮

警方抵達現場，發現一對男女坐在餐廳的角落，氣氛相當平靜，但小劉一見警員走進來，馬上站起來揮手大喊：「外賣是我叫的，外賣是我叫的！」，而坐在她對面的男子則神色慌張。

事後小劉表示，早前在網上認識一名男網友，當日二人初次見面，並一起去吃宵夜飲酒，豈料遭到對方言語騷擾，甚至把她家的鑰匙拿走，不讓她離開。小劉急中生智，對男網友訛稱有間餐廳的炒雞蛋很好吃，她很想吃，然後趁機報警。涉事男網友其後被訓誡，小劉由警車送返住處。

網民大讚女警機智，留言稱「運氣好啊，碰到了這樣細心的接線員」、「如果我們可愛的警察沒有會意出你的意思，出了什麽事，怎麽辦？還是提高自己的安全意識吧」、「這是沒遇見真的壞人，不然早就察覺出來，現在點外賣哪有打電話的」。