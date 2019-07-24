【元朗黑夜】卓韻芝讚港人團結勸喻別尋死：我們手中那張牌叫良知

經過漫長的元朗黑夜，白衣人無差別襲擊市民，焦慮的氣氛濃罩香港，人心惶惶。一名26歲青年疑因與家人政見不合，昨日（22日）在沙田廣源邨高處墮下，送院搶救不治。卓韻芝今早在facebook抒發對近日事件的感受，指港人愈來愈團結，「真正的Hong Kong talent全部浮面」，呼籲大家千萬不要尋死：「親愛的，你現在來悲傷？」

卓韻芝表示，近日的事件令人感到心痛。（卓韻芝facebook截圖）

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卓韻芝於今早（24日）發文喻勿輕生，「喂，別尋死好嘛？」。（卓韻芝facebook截圖）

「喂，別尋死好嘛？」，卓韻芝於今早6時許在facebook發文勸喻大家不要輕生，她解釋元朗黑夜一役令港人更團結，「多事之夏，丁點沒使我們分化，而是相反，越來越圍結，越來越多人全身而撐！」，她認為現時「真正的Hong Kong talent」全部浮面，人性光輝盡現，人民處於上風，不應此時悲傷。

卓又談起元朗那夜，卓韻芝指自己開放開FB私訊，與失眠者一對一交談，感到非常心痛，「好多抑鬱症、焦慮症，將藥丸拍照給我看，更多被父母杯葛的孩子，也有失眠的父母，不少在外地的港人，連本來做白衣黑社會但臨場反悔的人都有（我沒多問，相關PM亦已delete；放心，我還懂什麼叫道義），私信箱爆到沒法來得及回覆，答至清晨八時」。

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她呼籲別再發表「咁憎警察就咪報警」言論，認為「警察是公僕，人民是老闆」、「容我問一句，7.21那夜若你在元朗中風，999 cut線，後果如何？明天你在哪？」，表示派此言論者自剪舌頭，因為那是否定警察會無私協助市民。卓強調自己至今仍沒有以偏概全仇警，派此言論者不承認警察的功能，侮辱警隊。

她又指香港人手中有張牌叫「良知」，只要團結就有希望，再次呼籲大家不要尋死，謹記留得清山在，「身體在，清山則在」、「你還sad什麼？休息時留力，看看電影、找朋友吹吹水，長命功夫長命做——香港人不是最善此道理嗎？」。