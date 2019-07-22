【元朗黑夜】《早霸王》為香港播歌打氣　呢10首歌講中網民心聲！

元朗昨晚（21日）有大批白衣人衝入西鐵站及附近地區見人就打，令市民及乘客受傷，不少人亦度過無眠夜晚，看着發生的種種，有憤怒、流淚、恐懼、不安、失望。今早由森美主持的電台節目《早霸王》取消了原定環節，開放給聽眾點歌，抒發心聲，本文特意列出網民點唱的其中10首歌曲，希望為香港打打氣，如果你累了，請聽聽歌。