【元朗黑夜】《早霸王》為香港播歌打氣　呢10首歌講中網民心聲！

撰文：楊羨庭
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元朗昨晚（21日）有大批白衣人衝入西鐵站及附近地區見人就打，令市民及乘客受傷，不少人亦度過無眠夜晚，看着發生的種種，有憤怒、流淚、恐懼、不安、失望。今早由森美主持的電台節目《早霸王》取消了原定環節，開放給聽眾點歌，抒發心聲，本文特意列出網民點唱的其中10首歌曲，希望為香港打打氣，如果你累了，請聽聽歌。
Supper Moment《世界變了樣》
2. 方皓玟《假使世界原來不像你預期》
你有多難過我都知……
3. RubberBand《逆流之歌》
我未有顫抖……
4. Supper Moment《無盡》
人生夢一場革命至蒼老……
5. KOLOR《生於憂患》
迷惘是覺醒的開端……
6. 周國賢《Children Song》
如若全世界一天一點變壞……
7. Shine《不怕》
如何溶爛仍是我家……
8. 五月天《倔強》
就算失望不能絕望……
9. 林憶蓮《願》
我自信有日如願……
10. Hillsong UNITED《Even when it's hurt》
Even when the fight seems lost......
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