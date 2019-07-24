【元朗黑夜】23個政府部門公僕聯署質疑警方失職　網民：遍地開花

撰文：李納德
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元朗周日（21日）發生白衫人士持鐵通、木棒等武器，闖入西鐵站、商場及附近地帶無差別襲擊市民，警方當晚遲遲未有到場，引來市民不滿。事發後，多個紀律部隊包括消防、海關、入境處及懲教署等，都有職員在網上出示委任證發公開信，質疑警方失職，包括在當晚在上環使用過度武力，及在元朗未能保護市民等，「任由市民被襲擊，顯然未有做好保衞香港市民的責任」。
紀律部隊挺身指責，其後多個政府部門職員也發公開信，譴責警方行為操守。網民們也慨嘆政府部門成功Connect，「遍地開花」。
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發公開信的公務員來自不同的部門，包括入境處、海關、懲教署、消防及救護、機電工程署、社會福利署、水務署等，逾20個政府部門的公職人員，質疑警方失職，及政府未回應港人訴求。
「整個暴力事件發生經過，警方未有即時派員作出阻止及控制場面，令人質疑警方的執法手段及執法能力。」 -入境處職員
「本人作為海關，政府紀律部隊一份子，強烈譴責警方濫用武力，並無盡責職守。」 -海關職員
「而警方於事故發生一段時間後才到達現場，任由市民被襲擊，顯然未有做好保衞香港市民的責任。事發後更有警員表示心領白衣人士的『幫忙』，難免令市民誤會警方有意縱容襲擊者。」 -懲教署職員
「唔該你哋（消防及救護）off又好收工又好，拎齊你哋嘅制服裝備，去保護香港人。」 -消防處職員
「網上於7月21日下午已流傳元朗有人聚眾滋事的消息，對於警方無採取積極行動，又不回應市民報案，維持元朗一帶的秩序，保護手無寸鐵的市民，我們極為不解和憤概。」 -政府總部職員
「警隊選擇性執法，面對市民的需要時不斷拖延及推搪責任。此舉直接破壞公眾對公務員的信任，加重前線同事的工作壓力。我們極度譴責警方之行為操守，身為公職人員的我們恥與為伍。」 -文書及秘書職系公務員
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