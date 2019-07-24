【元朗黑夜】23個政府部門公僕聯署質疑警方失職　網民：遍地開花

元朗周日（21日）發生白衫人士持鐵通、木棒等武器，闖入西鐵站、商場及附近地帶無差別襲擊市民，警方當晚遲遲未有到場，引來市民不滿。事發後，多個紀律部隊包括消防、海關、入境處及懲教署等，都有職員在網上出示委任證發公開信，質疑警方失職，包括在當晚在上環使用過度武力，及在元朗未能保護市民等，「任由市民被襲擊，顯然未有做好保衞香港市民的責任」。

紀律部隊挺身指責，其後多個政府部門職員也發公開信，譴責警方行為操守。網民們也慨嘆政府部門成功Connect，「遍地開花」。