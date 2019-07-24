【元朗黑夜】懲教署職員聯署斥警未做好保衛市民責任　促政府嚴查

元朗周日（21日）大批白衫人士手持鐵通、木棒等武器，無差別襲擊西鐵站、商場及附近的市民，造成多人受傷，風波仍未平息。繼昨日（23日）有入境處職員撰寫聯署信，約凌晨時分再有懲教署職員在連登討論區發公開信，表示就元朗發生「恐怖襲擊」極度痛心及遺憾，質疑警方未有做好保衛市民責任，並促請政府調查事件，更呼籲各政府部門同事勇於站出來，為香港人加油。

聯署信附有3張懲教署職員證，並以「反對黑社會暴力」等標語字條遮蓋身份資料。（連登討論區）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

聯署信在今日凌晨時分於連登討論區發布，並附有3張懲教署職員證，以手寫標語字條「反對黑社會暴力行為」、「支持成立獨立調查委員會」、「反對黑社會凌辱市民，警察視而不見」、「香港人加油」等遮蓋身份資料。

聯署信表示，他們是一群熱愛香港的懲教署職員，年資有深有淺，來自不同的工作崗位及職級，加入部門後貫以懲教署五大價值觀：秉持誠信、專業精神、以人為本、嚴守紀律及堅毅不屈的精神，以履行職務及對待在囚人士，望使香港成為最安全的城市之一，「但對於近日於元朗發生的恐怖襲擊，我們表示極度痛心及遺憾」，並對白衣人士無差別毆打手無寸鐵市民的行為，予以最嚴厲的譴責。

信中指出，警方於事故發生一段時間後才到達現場，任由市民被襲擊，顯然未有做好保衞香港市民的責任，事發後更有警員表示心領白衣人士的「幫忙」，難免令市民誤會警方有意縱容襲擊者。為釋除公眾疑慮，他們促請政府嚴正調查事件，以正視聽，保障紀律部隊，包括警察的聲譽。

他們亦懇請同為紀律部隊的警方可以毋忘初衷，貫徹以廣大市民安危為首要任務的精神，盡快將所有涉事襲擊者繩之於法，避免同類事件再次發生，以保社會安寧。

有懲教署職員在連登討論區發公開信，表示就元朗發生「恐怖襲擊」極度痛心及遺憾，質疑警方未有做好保衛市民責任。（連登討論區截圖）

+ 3 + 2

聯署信最後以明代詩人于謙《石灰吟》中的名句「粉身碎骨渾不怕 ，要留清白在人間」作結，並懇請其他愛香港的各政府部門同事，勇於站出來，為香港人加油。

帖文不足半天已有近1萬個讚好，不少網民都感激懲教職員為市民發聲，「多謝你哋願意企出嚟！」，又指跟懲教人員「we connected」。有網民則留言貼上自己的懲教署證件，顯示職位為懲教主任，並說「永不割蓆，支持到底」。