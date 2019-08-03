【生活百科】想DIY髹油慳錢？　裝修佬教買料上油必殺技！

文：裝修佬 相信大家都知道，髹油漆是裝修其中一個環節，很多戶主為了節省一些裝修費用，都會選擇自己動手髹油漆。不過在髹油漆前要先了解先需步驟，今次就由裝修佬話你知啦 !

不少人為了節省裝修費，都會DIY做家中油漆工序。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

DIY髹油漆的步驟

舊牆的基本處理

在施工之前，我們需要到五金鋪購買一些髹油專用工具，建議大家可以選擇品質好一些的油掃，這樣我們在施工時，可以刷髹出更厚實的油漆，這樣就可以把原先最底下的顏色遮住，同時也能保證漆膜的耐久性，能經得住我們反覆擦洗。另外我們還需將舊牆面清理乾淨，可直接用砂紙打磨一遍，然後再髹乳膠漆。

裝修佬建議，購買一些品質比較好的油掃。（網上圖片）

清理舊牆面

假如原本的牆面上有雜物我們需要清理乾淨，若有凹凸不平之處我們則需將它們剷平填補，然後再用現成灰在上面批一層，作為基底層。如果牆面已經足夠光滑，那我們只需進行打磨處理就可以了。在髹油漆之前，我們需要將油漆攪拌均勻後讓它靜止20分鐘，待它表面的泡泡消除，我們才可髹上牆，這樣就可以避免乳膠漆上牆後出現針眼或者小氣泡現象。

髹底漆

在髹油時，我們需先在牆面髹一層底漆，把它作為基面。這個工序萬萬不可省略，如果牆面沒有髹底漆，那時間久了，牆面就會出現脫粉或變色現象。在調製乳膠漆時，我們需按照一定的比例，來將水和乳膠漆調配，如果水太多的話，那就容易造成乳膠漆成膜不良，難以達到我們理想的裝飾效果。

髹油漆有多個步驟，只要一步一步慢慢做，即可輕鬆DIY屋企牆身油漆！（資料圖片）

牆面修補

我們在每次髹完一層乳膠漆之後，都需要先等它完全乾透後再上漆。或者我們在髹完乳膠漆之後，可以用手指感受一下，如果手指壓過的漆面沒有粘連感，則說明我們可以再上漆了。

注意事項

一般乳膠漆都需要上2至3層，如底油的顏色比較深就要多上一層或數層。而油漆方面都要留意加水的比例，及油漆本身的稀稠程度。

作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

作者facebook專頁：https://www.facebook.com/hkdecoman/

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

《01熱話》設有「生活百科」欄目助大家解決日常生活疑難，如讀者在家居裝修、電器保養使用各方面有疑問，歡迎私訊到「01熱話」facebook專頁或電郵至：hotpicks@hk01.com，如有需要，將會邀請專家解答。