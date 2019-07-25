港鐵事故吐露港塞爆　大埔居民靠雙腳走出困境　網民實時追蹤

世間上還有什麼阻到香港人返工？今早（25日）港鐵大學站附近路軌發生事故，導致火炭站往返大埔墟站暫停服務，其間吐露港公路近沙田馬場亦發生5車相撞事故，禍不單行下沙田至大埔交通非常擠塞。有網民拍到一名市民在吐露港公路旁行路，似乎是因塞車太久，決定用雙腳踏出困境，不少人都驚嘆「好強的返工信念！」。

一名穿粉紅上衣、揹背包的市民淡定走在公路旁。（fb「大埔Tai Po」圖片）

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從facebook群組「大埔Tai Po」的照片可見，吐露港公路現長長車龍，非常擠塞，一名穿粉紅上衣、揹背包的市民淡定走在公路旁，連上載照片的樓主都驚嘆「吐露港現奇人」。



照片上載短短兩小時，已逾千人讚好，不少人對「奇人」的決心讚嘆不已，「無嘢可以阻到香港人返工」、「堅毅的新界牛」，亦有大埔人表示睇到排接駁巴士的人龍，就知道「行路可能係最快方法」。有網民則追蹤奇人的位置，「我8點3喺廣福出吐露港見佢行」、「2分鐘前都見到佢，佢仲行緊吐露港，科學園都未到」，直至約兩小時後，有人稱見到他已行至白石角。