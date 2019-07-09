港鐵故障八旬婆婆亂截的士好徬徨　善心女兜路義載婆婆女兒超感激

雖然香港交通四通八達，很多長者在行動不便或擔心「搭錯車」的情況下，無論何時仍只會選用一種固定交通工具。昨晚（8日）港鐵觀塘線彩虹站附近有信號故障，大批乘客逼於月台等候列車，有網民分享稱，其八旬媽媽昨滯留樂富站，後來到站外嘗試截的士不果，一名已電召的士由樂福回將軍澳的好心女子，即提出可載婆婆回牛頭角，更堅持不收車費，令樓主非常感動。

昨晚港鐵觀塘線故障，有網民分享其八旬媽媽於故障期間遇上的好人好事。（資料圖片／羅國輝攝）

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該網民昨晚於facebook群組「將軍澳」發文，分享其八旬媽媽於港鐵觀塘線故障期間遇上的好人好事。樓主說，昨晚8時許，「只識坐地鐵」的媽媽因遇上故障而滯留樂富站月台，當她打算乘車外出接媽媽，「佢話我知，佢等唔到，自己出咗去地面試搵的士」。

不過樓主的媽媽截車時不太順利，正當她獨自等候時，一名已電召的士的「善心姐姐」見狀，「就出聲順便兜咗佢返牛頭角，仲點都唔肯收錢」。樓主得知事件後非常感動，決定與網民分享，感謝該名「樂富返將軍澳畀多咗錢兜牛頭角下邨街市嘅姐姐」，稱讚她善待陌生的長者，「拯救咗唔識路唔識坐車好徬徨嘅阿婆」。

樓主與網民分享事件，稱讚義載其媽媽的女子善待陌生的長者。（fb群組「將軍澳」圖片）

樓主稱其八旬媽媽截的士時遇到一名「善心姐姐」義載，她得知事件後非常感動。（fb群組「將軍澳」截圖）

網民看過帖文都留言大讚善心女子，「真香港人」、「心善則美，願好心人多福多壽」；亦有人指現時不少年輕人都願意幫助有需要的人，「𠵱家好多年青至中年男女都好有愛心㗎，我有時攞住好多嘢上落車佢哋都主動幫我手」。

（fb群組「將軍澳」）