稱女兒頑皮　內地媽澳門街頭狠踢幼女腹部　網民怒轟：人渣！

管教子女有很多方法，但在街上腳踢幼童屬虐兒行為，不可縱容。日前網上流傳一段媽媽疑似虐兒的片段，顯示一位女士在澳門街頭腳踢女童腹部，不少網民留言鬧爆毫無人性，「有冇搞錯」、「黐線㗎」、「好心痛，點解要咁打佢」。事後澳門治安警指該對母女是內地居民，已帶婦人回警署調查，警方會帶女童驗傷，若發現女童被長期施暴，會按情況決定是否控告婦人家暴罪。

網傳媽媽虐兒片段，顯示一名婦人在澳門街頭起腳踢女童腹部，網民留言鬧爆毫無人性。（fb群組「香港花生友」片段截圖）

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有網民最近於Facebook群組「香港花生友」轉載長約5秒的片段，顯示該位身穿藍衣的母親站在街頭，女兒卻坐在路邊。母親於片中起腳狠狠踢向女兒腹部，女兒未有反抗，母親及後將女兒抱起。

不少網民看片後留言怒批母親的行為離譜，「有冇搞錯，人渣」、「唔識教就唔好生啦」、「好過份喎，邊有阿媽咁樣對仔女」、「黐線㗎」，及後有網民憑街上欄杆認出是澳門街頭。

網民鬧爆阿媽「離晒譜」

澳門治安警及後公布，證實事件發生於高士德一帶。他們指接獲有關通知，並已將母親帶回警署調查，治安警表示母女均是內地居民，分別40歲及3歲。母親表示因為女兒行為頑皮，才腳踢管教。治安警又指，他們將會帶幼童驗傷，指會視乎傷勢及是否存在長期施暴，如情況嚴重將對該母控以家暴罪。

（《澳門力報》）