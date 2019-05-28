澳門酒店自助餐叫「半熟」牛扒 食客嚇呆：真係一面生一面熟

不少愛扒之人都喜歡半熟，以保留牛肉的鮮味，不過近日有網民就大呻鋸扒中伏經歷，指在澳門一間三星級酒店享用以牛為主題的自助餐，當時她要求一客「半熟」牛扒，上菜一刻讓她當場嚇呆，竟是「一面熟，一面生」，直言從來遇見這種服務態度。誇張的照片引起網民熱議，有人批評「垃圾餐廳」，亦有人笑指酒店是否得罪了大廚，「擺明玩嘢喎」。

食客要求「半熟」牛扒，上菜一刻卻讓她當場嚇呆，竟是「一面熟，一面生」。（fb「澳門難食中伏團」截圖）

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有網民在facebook群組「澳門難食中伏團」表示，近日到澳門一間酒店的餐廳享用自助餐優惠，「感覺幾抵就同朋友一起試」，坦言「味道是ok的」，但餐廳較孤寒，長腳蟹腳不算新鮮，A級和牛及威靈頓酥皮牛柳在開席約半小時後已不出貨，「出完一次就唔再出」，而最差的是其後提供的牛扒全熟鞋口。

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她因而向職員要求「可唔可以煎塊半熟的」，結果牛扒到她一看竟見「煎一面熟，一面生的出嚟」，直言第一次遇見這種服務態度，而且吃牛扒必備的海鹽黑椒都沒有提供，「去唔去食真係自己諗，畀錢買氣受」。

網民看到血淋淋的生肉照片都爆笑，有人曲線笑言「半熟呀嘛？酒店冇錯呀！」、「刷新咗我人生觀」，直言會變成國際級笑話，有任職西廚的網民指，「我做幾十年西廚，都唔知五成熟係可以咁樣煎嘅」。有網民則鬧爆「垃圾餐廳」，直指「唔熟點食呀！有蟲㗎喎！」又認為員工「擺明玩嘢」。

《香港01》已就事件向涉事酒店查詢，暫未獲回覆。