家中印傭疑乳腺炎　拒就醫掀衣拍照傳男僱主　港人妻急問點做好

香港不少雙職夫婦都要聘請外傭照顧家居，最怕外傭有任何頭暈身㷫。有女僱主網上求教，指印傭曾患乳腺炎，近日稱痛疑復發，惟拒其建議就醫，當男僱主問及其情況時，卻做出掀衣拍照傳照片的行為，事後只傻笑應對，令她不知如何是好。網民一面倒直指其印傭有問題，認為她要早作防備。

不少香港家庭都聘請外傭幫忙分擔家務，惟不時傳出僱主與外傭之間有相處問題。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

有女僱主在「外傭僱主必看新聞訊息」發帖，指家中印傭姐姐曾患乳腺炎，早前到醫院抽膿，但近日稱痛疑復發，連中介也打電話給她說姐姐不舒服，惟當她叫對方入院，卻見姐姐「扭扭擰擰」，她有事忙遂叫丈夫找奶奶到家幫忙。

樓主指其丈夫再問姐姐是否去醫院，沒料對方「掀起咗個胸，影咗張相畀我老公」，她直指有為此事責怪姐姐，但對方只傻笑，她指曾提出為姐姐推胸，姐姐卻以怕醜拒絕，樓主指平日事忙，姐姐工作亦正常，現時不知如何是好，急問網民「係傻定點？使唔使再話佢？」

對於樓主的困擾，不少網民都認為不宜輕視，不少人都覺得姐姐行為大有問題，有人叫樓主直接召救護車送姐姐就醫，有人陰謀論直指「工人姐姐可能想紮職做太太，你要自己小心留意下佢仲有冇第啲古怪嘢！」，又提醒除此以外，亦要小心反被屈男僱主對姐姐圖謀不軌，不少人都覺得這個姐姐好有問題，建議既然有疑慮，樓主應先讓對方醫好病，再考慮是否換人以求心安。