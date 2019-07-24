女性做銀行CS易「釣金龜」？　網民一句突破盲腸：首先要係靚女

相信許多人到銀行時，會發現大部分的櫃檯行員多以女性為主，就有網友在PTT男女版（台灣討論區）發文表示，前陣子去銀行開戶，過程中需填寫公司名稱和約略年薪，也就是說銀行職員每天都會碰到各行各業的男生，而條件好的男生通常是指「高富帥」，如此一來，女行員在男生開戶時，就能確認符不符合這三項～這也讓原PO好奇詢問「在銀行工作的女生容易認識條件好的男生？」引發鄉民熱議。

「在銀行工作的女生容易認識條件好的男生？」（圖片來源：PTT台灣討論區）

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想太多惹(T^T) 有錢人很少親自跑銀行

有網友表示，其實女行員嫁給同業比較多~而且真正的有錢人不太會自己跑銀行，都是請別人去好嗎.....（即睇網民留言▼）

真的是有機會被介紹 or 認識

持不同意見的網友則說，不論是透過介紹還是直接認識，女行員確實是有機會認識條件不錯的男生A_A（即睇網民留言▼）

顏值決定一切

But.....前提是～要夠正！要夠正！要夠正！（因為很重要所以說三次）（即睇網民留言▼）

原來還可以靠這招認識有錢人～484女行員在得知客戶存款的那一瞬間，人生就已經成功一半（誤）不過偷偷說～本編唸商學院的朋友不是家裏本身有錢，就是幾乎會嫁有錢人RRR 看來本編真的唸錯科系惹.....

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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