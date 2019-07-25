台灣清純女警與警犬合照爆紅　「G級子瑜」外貌惹欺凌曾三度轉學

台灣近日瘋傳數張正妹「女警」與警犬的合照，令不少網民內心都被融化。其實這名女警是台灣網絡歌手祈錦鈅（鈅兒，Maxine Chi），她穿起警服主要為警察介紹反毒工作及緝毒犬。祈錦鈅在警犬照前早儲下不少粉絲，她因樣子與韓國組合Twice的周子瑜十分相似，被稱為「翻牌子瑜」，有人更因其身材稱她為「G級子瑜」或是「爆乳子瑜」！

祈錦鈅（鈅兒，Maxine Chi）日前為新北市警察局做宣傳，穿起警察制服給予人耳目一新的感覺。（IG「maxinechiii」圖片）

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鈅兒在警察的宣傳照片中穿上台灣警察制服，紮起馬尾梳出清純的中分瀏海，給人一種清新的感覺。英姿颯颯的警犬在鈅兒面前也立即變成可愛的汪星人，被鈅兒摸摸頭後更是笑得連嘴也合不上來，令人覺得十分治癒。

照片瘋傳後鈅兒解釋穿警察制服與警犬拍照，是為新北市警察局做宣傳，在活動中做一天「反毒天使」，提醒大家要向毒品說不，惟七月初活動日她卻未有穿上警察制服，令網民都失望了！

祈錦鈅身材豐滿，身高只有1.53米，曾被指他的G級身材不科學，更連她本人有時都覺得自己奇怪。（fb專頁「祈錦鈅 鈅兒 Maxine Chi」圖片）

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雖說突然爆紅，但其實鈅兒出道前人生並不順利，中學時代她因為眼睛大常被誤會在瞪別人，惹來鄰班的不良分子找她麻煩，升高中後又因為開始發育，胸部變得豐滿而被同學取笑，鈅兒稱感到被羞辱但不知如何反擊，找老師幫助反被認為是找麻煩。

她指被長期被孤立下曾轉學3次，最後更直接休學投入職場，或因而造成陰影，鈅兒後來只要聽到別人提起她的身材都會想起被取笑情況，影響情緒。

雖招人妒，但鈅兒出色的樣子和身材亦令她更易成為大家焦點，她為證明自己並非只有身材，曾上載唱歌短片，只有38秒的歌聲已令網民驚訝，大讚達到「耳朵受孕了」的程度。

（綜合）

祈錦鈅亦因為身材豐滿加上樣子與周子瑜相似，而又被稱為「G級子瑜」。（IG「maxinechiii」圖片）