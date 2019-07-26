不忍見老公太辛勞　孕妻推薦閨密做小老婆　網民：竟大方成咁！

馬來西亞吉隆坡31歲孕婦安蒂卡（Khuzatul Atiqah）不忍看到丈夫為了照顧自己而過於辛勞，寧主動替丈夫另找「小老婆」，對方更是自己的閨密，如斯「大方」的舉動隨即引起網民熱議。

安蒂卡懷孕後身體狀況不斷變差，由丈夫照顧她的起居飲食，以及每天負責背她上3樓的房間。安蒂卡表示，丈夫沒有說過一句怨言，但卻因為照顧她而忽視了自己的健康，因此決定替老公多找一名老婆，以分擔照顧家人的重擔。

安蒂卡（右）找來好友諾法荷娜（左）做丈夫的第二位老婆。（Facebook@Nur Fathonah Abdul Rahim圖片）

單親媽媽獨力撫養兩名孩子

安蒂卡經過一輪「篩選」後，決定找好友諾法荷娜（Nur Fathonah Abdul Rahim）做丈夫的「小老婆」。安蒂卡稱，當初與諾法荷娜是透過網絡認識，後來才得知諾法荷娜是一名單親媽媽，獨力撫養兩名孩子，但就一直沒有打算再婚。

安蒂卡說：「當日我跟諾法荷娜提出有關想法時，她默不作聲，後來我向她不停分析『一夫多妻』的好處，她慢慢接受，終於點頭同意。」

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諾法荷娜在Facebook寫下心聲：「與前夫離婚後，我決定不再結婚，自此生命中只有我和孩子，我辛勤工作來維持生計，努力做好單身媽媽的角色，更從未想過會在一夫多妻制的家庭中生活，但上帝注定我再婚，並且進入這樣的家庭，如今，我終於用開放的心態去接受，這將是我生命轉捩點。一夫多妻的生活確實很美滿，請大家為我和我的孩子，以及我的新家人祈禱，並再次感謝所有支持我和接受我決定的人。」

在馬來西亞的確可以一夫多妻，一個男人最多可以娶四名老婆，但這只限於信奉伊斯蘭教的人，20%的華人和8%的印度人就沒有這個權利，除非改信伊斯蘭教，並且改成馬來姓氏。