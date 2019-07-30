【笑傲江湖】令狐沖從不是華山派掌門人選？　書中對白已透露真相

華山派裏，大家都認為，令狐沖應是岳不群的接班人，一來他是大師兄，武功最高，二來岳靈珊好像會嫁給他。若非因林平之、辟邪劍譜等意外，令狐沖理應是華山派掌門，真的是這樣嗎？

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令狐沖（霍建華飾）是華山派的大弟子，為人光明磊落，可惜後來遭逐出師門，變成江湖遊俠。之後他成為恆山派的掌門。（《笑傲江湖》劇照）

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其實，在一切風波出現前，岳不群已經沒有把令狐沖當作繼承人。故事開始時，令狐沖已經二十七、八歲，在古代應該可以獨當一面了。但令狐沖除了武功外，什麼都不知道。對內，令狐沖不知道華山派的「劍氣之爭」。他無意中使用劍宗武功，岳不群才不得不提起往事，還告訴了所有弟子。即是說，多年來，令狐沖從來沒有聽說過這麼重要的門派歷史。如果岳不群真的把令狐沖當作繼承人，他們兩夫妻意外橫死，令狐沖繼任掌門，然後劍宗上門，爭奪華山派掌門。令狐沖只可以傻乎乎地問：「哈哈哈，劍宗是什麼？」

岳不群（黃文豪飾）是華山派掌門，後為五嶽派掌門。武功高強，心狠手辣，刺殺林平之嫁禍給令狐沖。（《笑傲江湖》劇照）

也許，岳不群不認為自己會橫死，他打算在臨死前，才提起這些歷史。但令狐沖要行走江湖，也應了解江湖的知識吧。華山派有兩個主要敵人，明裏有日月神教，暗裏有嵩山派。令狐沖完全不知道日月神教有什麼人，正邪兩方圍攻向問天，已經大喝他的名字。令狐沖路見不平：「在下跟這位向前輩素不相識，只是見你們幾百人圍住了他一人，那算什麼樣子？」

向問天是左使，算得上是日月神教三大巨頭。連一個沒有名字的臨時演員，也能說：「這向問天雙手染滿了英雄俠士的鮮血。」令狐沖則完全沒有聽說過他的名字。而且這種劇情不斷重覆，去梅莊救任我行時，任我行是上一任教主，令狐沖又在想：「這任我行不知是什麼人物？」

任我行（張永剛飾）是日月神教教主。身為朝廷惡官的他野心勃勃，為了霸佔整個中原，後與倭寇勾結，被東方不敗所殺。（《笑傲江湖》劇照）

令狐沖與邪派結交，當然和他的性格有關，但他接受的教育也有問題，他根本不知道對手是什麼人，不斷詢問。一個合格的掌門人是怎樣的？嵩山派組織了身份隱秘的高手，偷襲恆山派，定閒師太可以叫出他們的名字。掌門人要領導門派，如果沒有對應的知識，還要先問清楚對方的身份，怎可能及時作出正確的決策。

岳靈珊（楊蓉飾）是華山派的掌門岳不群的獨生女，與令狐沖青梅竹馬，與林平之（陳曉飾）成親，最終林平之和令狐沖交手中被失手殺死。（《笑傲江湖》劇照）

令狐沖只接受了武功方面的教育，完全沒有通識，更加沒有繼承人的教育。如此說來，有兩種可能，一是岳不群沒打算讓令狐沖繼承，他心目中的接班人，可能尚未出現，也可能是岳靈珊，或是岳靈珊年紀太小，尚未開始繼承人教育。總之，令狐沖只須練好武功，日後做打手，為繼任掌門保駕護航，不用動腦子。

第二個可能性，是岳不群和寧中則根本是怪獸家長，他們沒想過下一代需要通識教育，一味嚷着「用功讀書」；放在武俠世界裹，則是「用心練武」。至於外頭發生什麼事、人心是怎樣的，他自己知道，但你用不着學，總之你努力練武，未來光明一片。不過，當令狐沖因缺乏通識教育而犯錯，照樣是要罰的。

所以說，教育下一代，不但要書本上的知識，他們也要知道外面是怎樣的、人心有多險惡，日後才可以從容面對這個世界。

作者簡介：陳美濤

中文系畢業生，本地小說作者，以「貼地荒誕」為創作路線。對武俠小說情有獨鍾，喜歡分享個人見解。已出版小說：《無緣化蝶》、《港女九陰真經vs女神孫子兵法》等等，另有主持「口述武俠」影片頻道。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/tomato28

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「岳不群：華山派的通識教育」​】

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