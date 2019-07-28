台男孤獨入院獲陌生窮婆婆送便當　心痛求婉拒方法　網民拋神建議

陌生人的無私幫助，往往教人感受至深。有台男昨（27日）於facebook發文分享，稱自己因感染問題獨自入醫院做手術，術後無法自行走路。見一名婆婆來病房照顧臥床兒子，婆婆見狀為台男買來雞翼，其後更送上便當，熱情好意令他感動又不好意思。台男稱，得知婆婆是低收入戶，不想對方再破費，問網民該如何婉拒好意？不少網民拋出「神建議」，提供了雙贏方法。

台男獨自住院時，獲陌生窮婆婆送上便當，令他感動又不好意思。（fb群組「爆廢公社」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該名台男在fb群組「爆廢公社」發文表示，因蜂窩性感染要獨自入醫院開刀，手術後無法下床。一名婆婆到其旁邊的床位照顧兒子，見樓主無人探望，問他：「餓不餓？」並為他買來雞翼，其後更買了一個烤魚便當，叮囑他：「趕快吃，餓了快吃。」

樓主覺得非常感動，同時又不好意思，即時拿錢還給婆婆，但婆婆拒絕收下，稱樓主「像自己的孫子一樣」，故想要幫忙照顧。兩人其後傾談，樓主得知婆婆是低收入戶，在醫院照顧患病兒子已經快10年，不願對方為自己花費，遂向網民求救：「我要怎麼開口跟阿嬤說不用買我的份？」

台男得知婆婆是低收入戶，向網民求教令婆婆不再破費的方法。（fb群組「爆廢公社」）

網民看過帖文後，都鼓勵樓主欣然接受婆婆的好意，直指「吃光光然後跟阿嬤說好好吃，就是對她最好的回報」、「阿嬤只想有人能陪陪他，吃吧，多多陪他聊聊天也好，老人家會很開心的」、「可以跟阿嬤說，這次妳請，明天換我叫便當請，互相」。

網民認為，樓主康復後可以反過來幫助婆婆，「等你好了，換你幫助阿嬤……或是包個大紅包給阿嬤也可以」、「如果出院了也要記得回醫院看她陪她，不要時間久就忘了，有電話用電話問候，老人家也開心」。

（fb群組「爆廢公社」）