儘管時代進步，不少傳統觀念如「重男輕女」仍深深影響着部分人。內地一名15歲少女早前求醫，稱月經從未來過，醫生檢查後才發現其下體發育畸形，天生沒有子宮及陰道，情況罕見。少女的母親得知後內疚承認，懷孕期間曾服食「轉胎藥」，希望改變胎兒性別，沒料對女兒一生帶來不能改變的傷害。

一名15歲少女日前求診稱從沒月經，醫生經檢查才發現她患上罕見的生殖系統發育畸形。（示意圖／資料圖片）

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據內地媒體報道，一名15歲少女早前到江蘇省淮安市婦幼保健院求診，稱月事從未來過，擔心身體有異樣，少女的母親亦稱當年懷孕時已驗出女兒比常人少了一個腎臟。

醫生檢查後發現，少女一直沒有月經的原因竟是因為患上「MRKH氏症候群」（苗勒氏管不發育症候群），令她的染色體女性核型（Karyotype）和卵巢內分泌功能正常，惟天生無子宮、無陰道及生育能力，「通常是由母親在懷孕期間接觸放射線或濫用藥物、基因突變等原因導致」。

少女的媽媽承認，懷孕時曾服食「轉胎藥」期望改變胎兒性別。（示意圖／資料圖片）

醫生繼續追查病史，少女的媽媽才難過承認，當年懷孕期間求子心切，為了「讓女胎變男胎」，曾服用過「轉胎藥」，期望改變胎兒性別，沒料害了女兒一生。醫生稱，胎兒性別在精子和卵子結合的一瞬間已成定局，「想後期通過藥物使性別發生改變是不可能的」。

（綜合）