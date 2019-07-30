林俊傑狂粉女友買唔到演唱會飛　畏高男捨命包機動遊戲升半空偷睇

喜歡的歌手開演唱會，買不到票對死忠粉絲而言真是比死更難受。湖北有歌手林俊傑的狂熱女歌迷，買不到票竟想到在附近包了遊樂場機動遊戲「大擺錘」升到半空偷看，她的享受卻是男友的難受，可憐畏高男友全程嚇破膽，歌迷為歌星尖叫，他則為生命嚎叫，這個爆笑睇演唱會事件更癲到上熱搜，不少網民狂笑：「又一次相信真愛了！」

林俊傑在襄陽的演唱會引起搶飛潮，不少歌迷買不到票只能以自己方法去欣賞。（林俊傑微博）

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林俊傑近日舉行巡迴演唱會，日前在湖北襄陽的一個露天球場舉行演唱會，惟風頭卻被一對突入的超狂情侶搶了，因為這名狂熱女粉絲買不到票，在場外看到附近遊樂場剛好有升上半空再急墜的機動遊戲「大擺錘」，即拉着男友與另一人分擔90元人民幤費用短暫包了15分鐘，成功升上半空看了一會演唱會。

難怪畏高男害怕，其實真的很高呢！(微博片段截圖)

涉事男友指買不到票的女友不敢買黃牛，怕被騙，最終沒想到會升上半空去看，最關鍵是他其實是一個畏高的人，「上去之後太高了，不敢動，呼嘯的風聲，我瑟瑟發抖的心，當時大擺錘不是垂直停的，整個身體向前傾，嚇死我了！」。

他說女友對這次經歷十分滿意，可憐的他看完後落地時，仍要把俯衝下地的機動遊戲玩完，「不玩都不行！」。這對情侶的超狂事件引起微博網民熱論，成功推上熱搜，網民都指該男生真是好男友，笑言邊同情邊感動，「又一次相信真愛了」。