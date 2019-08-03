【生活百科】台男實測冷氣開足2個月　超平電費秘訣竟然是…

炎炎夏日，室外高溫令人汗流浹背，想安坐家中嘆冷氣又怕浪費電力，到底點算好？有台灣網民日前發帖分享，實測兩個月無間斷長開家中變頻冷氣，電費竟然只需1018元台幣（約260港元），低得令人難以置信。但有網民質疑，樓主的房間小，又沒有其他高耗電電器，所以電度起跳很低，電費才如此便宜；有人則認為，定頻的確比變頻耗電，而且有一級能源標籤的冷氣才慳電。

有網民實測家中的冷氣，連續2個月不關機，結果出乎預期的省電。（facebook「爆廢公社」圖片）

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有台灣網民日前在facebook「爆廢公社」發帖分享，實測長開家中冷氣，連續兩個月24小時不關機，結果出乎預期地省電。樓主表示，他的房間約140尺，

將家中的門縫貼起，防止冷氣流走，並使用一級變頻分體式冷氣，將溫度設在攝氏26度，一個月約使用253度電，平均每月只需509元（約130港元）。

不少網民都有同感，認為用變頻冷氣真的較慳電，「一級省電變頻的冷氣都差不多可以做到，所以還在高電費的冷氣趕緊換吧」、「樓主沒騙人啦！我家是富士通將軍也很省電，溫度別調太低，不要頻繁開關機都蠻省的」、「一級變頻開24小時也不心疼」。

夏天開冷氣才舒爽，惟耗電大令人卻步。（資料圖片）

冷氣最耗電的時間，是將室內溫度降至設定溫度的製冷過程，有台灣冷氣業人士指，開冷氣時可配搭電風扇，令冷氣流動到每個角落，更要定期清洗隔塵網，保持製冷效能。

不過，有人認為樓主屬個別情況，「剛好你是套房……沒有其它高耗電用電支出，所以基本起跳很低，平均一度是2塊」，而且剛好沒有西斜，才能這便宜。

（facebook「爆廢公社」）