一生僅開花一次　香格里拉珍稀植物被毀　「無知漢」拍片炫耀

雲南一名男子肆意毀掉香格里拉山區珍稀植物「塔黃」，並把影片上載至「抖音」，片中他不但炫耀手中的塔黃，還將之當成野果吃下。由於塔黃需要經過15至45年的營養積累才會開花，且一生只開花一次，故網民一面倒怒斥「摧花男」太殘忍，當地警方現已介入調查。

片中穿黑衫的「摧花男」握着一株如同萵苣的植物，粗暴地將上面的葉子撕下，還不時對着鏡頭微笑；影片曝光後在網上掀起一片罵聲，網民均認為其行為太過惡劣，「這簡直是暴殄天物」、「這些人只為了幾個讚好和關注，卻加快了植物動物滅絕的速度」、「如果他不知道是珍稀的東西，又怎會用來炫耀」；同時有人發現，「摧花男」在抖音的賬戶名稱為「香格里拉」，遭他撕毀的植物名為「塔黃」，屬高山亂石灘生態圈的珍稀植物，於是促他向當地林業部門自首。

塔黃有「高山巨人」之稱，需要經過15至45年的營養積累才會開花，而且一生只開一次花。（微博@新華網圖片）

其後「摧花男」公開澄清事件並致歉，他說，自己是香格里拉當地人，上周六（27日）與親戚到四川稻城遷移戶口時看到塔黃，將其中一株拔下打算吃掉莖稈，並上載有關影片。

他說：「我們小時候都吃過這種植物，但不知道它是珍稀的受保護植物，才當成是野果來吃掉，犯下大錯。我已經深刻認識到錯誤，會將此作為一個反面案例告訴身邊的人。」

具藥用價值的「高山巨人」

中國科學院昆明植物研究所副研究員宋波博士指出，塔黃有「高山巨人」之稱，生長區域為海拔4000米以上的亂石灘上，主要分佈在雲南省香格里拉、四川省鄉城縣交界的大雪山區域及喜馬拉雅山脈一帶。塔黃一般是在每年的6至7月開花，等到9月果實才會成熟，每株塔黃都需要經過15至45年的營養積累才會開花，且只開一次花，每次開花都會生出上萬朵小花，結出上萬粒種子，但種子成熟時亦意味着該株塔黃將凋謝。

宋波稱，塔黃是藏藥植物，具有瀉熱、導滯、散瘀、消腫之功效，但主要根部才有藥用價值。塔黃未開花時像一顆白菜，一般不惹人注意，開花時會長出1.5至2米的花序，外被乳黃色的苞片包裹，非常顯眼，而往往這個時候採摘對植物的破壞性最大，「塔黃已經開花，說明它今年就會死掉，但此時種子還沒有成熟，一旦破壞對個體來說是沒有成熟種子產生。」