【扮Miss】擅闖教室要小學生齊拍抖音　性感女主播捱批兼被追責

近日，一名身穿短褲和高踭鞋的年輕女子，進入安徽金寨縣一間小學內，利用午休時間要求學生們配合拍攝「童年」抖音短片。事件其後引發爭議，涉事女子更被官媒《人民日報》痛批「不倫不類、搔首弄姿」和「想紅想瘋了」。 當地教育局其後回應表示，這名抖音女主播當時擅自進入小學要求學生協助拍視頻，造成不良社會影響，將依法依規追責。

女子擅自進入小學內拍攝抖音影片。（影片截圖）

根據內媒報道，抖音平台上近日出現一條「性感女教師小學講課」的片段，影片可見一名長相姣好的妙齡女子，身穿熱褲和T-shirt，在安徽金寨縣一間小學內與學生們一同擺動雙手，氣氛熱烈。

短片在網上流傳後，有網民質疑，「這個女子真的是老師嗎？穿成這樣給孩子上課真的好嗎？」金寨縣教育局事後指出，該名陳姓女子是一名女主播，10日中午12點時，她擅自進入金寨縣全軍鄉熊家河小學，利用午休時間至六年級生的教室內，要求學生配合拍攝「童年」抖音短片，教育局表示「已造成不良社會影響，相關部門已介入調查，將依法追責」。

《人民日報》微博批評事件中的女主播是「無底線沽取名利的炒作者」。（微博）

對此，官媒《人民日報》官方微博「人民微評」痛批，「課堂是老師的舞台，豈容不倫不類的人佔據？是傳道授業解惑的場所，豈是搔首弄姿的秀場？如此裝束、如此作派，成何體統？如此荒唐的抖音主播並不罕見，想紅想瘋了，是不是該如其所願，將其封了？對無底線沽取名利的炒作者，平台別失誤，監管別失位」。

（聯合新聞網）