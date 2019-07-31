【逃犯條例】個人資料現微博　留言「後果自負」　澳洲港生遭恐嚇

澳洲布里斯本昆士蘭大學上周三（24日）有香港留學生在校園舉辦反對《逃犯條例》修訂的活動，並設置「連儂牆」表達對事件關注，但其後被逾200名中國留學生包圍，並以普通話辱罵及威嚇，又將連儂牆毀壞及寫上「香港是北京的兒子」等字句。有份籌辦活動的香港學生Phoebe Fan表示，當日只是希望表達對香港示威者的支持，並沒有觸及「香港獨立」之類的話題，豈料和平氣氛仍突然遭到破壞。

有學生坦言「望住佢哋凶神惡煞般，大家都唔敢落單離開，擔心會成為被襲擊對象」；事後有參與活動者受到短訊滋擾，甚至個人資料出現在微博上，還附有「你在布里斯本不會有好日子過」、「後果自負」等恐嚇字句。

Phoebe Fan表示，對此感到不安，不知對方會如何對付她，希望親中學生尊重各人言論自由的權利；她謂，想不到在澳洲也要承受此類壓力，覺得憤怒之餘亦擔心被監視，「我感到無能為力且十分害怕，我仍要在這裏讀書，他們卻在監視。我深深陷入困境，覺得缺乏表達的自由。」

中國駐布里斯本總領事館事後以「反華分裂活動」形容事件，並稱中國留學生的行為是「自發愛國」。有澳洲的中國問題專家稱，不清楚那股「愛國情緒」是否同受國家機關鼓動；悉尼智庫「中國事務（China Matters）」的范德克雷（Dirk van der Kley）認為，中國學生具有相當的愛國心和自尊，因此就算沒有政府指示，類似事件也會經常發生。

澳洲外長佩恩表示，外國駐澳洲的外交人員應該尊重澳洲言論及和平示威自由，即使是爭議或敏感話題亦不例外。佩恩強調，若有外國的外交使團試圖削弱澳洲所保障的權利，包括鼓勵破壞性或潛在的暴力行為，澳洲政府會特別關注。

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中國駐外機構被指監控留學生

另外，美國國務院副助卿羅伊斯（Marie Royce）周三（31日）在「留學美國論壇」（Education USA Forum）發表專題演說，指全美有不少中國留學生，但他們未能透過留學獲得太多收穫，因為他們習慣聚集在一起，錯失和美國同學共同生活及學習的機會。她引述一項研究指出，儘管身在美國，但許多中國學生心仍在中國，例如逾90%的中國學生以微信為主要網路溝通媒介，84%中國學生完全依賴中國網站獲取和美國有關的訊息。

羅伊斯稱，中國共產黨正努力向海外留學生等中國公民提供一幅不精確的美國圖像，國家控制的中國媒體為中共宣傳，向中國學生誇大在美國生活與學習的危險，而中國學生繼續透過這樣的扭曲視角看待美國，就會形成恐懼泡沫（bubble of fear），對他們在美國與同學往來造成阻礙。她表示，有可靠消息顯示中國政府對中國學生施壓，要求監督其他學生並向使領館報告，以及參與中共主導的政治抗議與反抗議活動。