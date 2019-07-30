連儂牆遍地開花，不少香港留學生亦在外地校園設立連儂牆，表達對事件的關注。繼澳洲昆士蘭大學後，紐西蘭奧克蘭大學（The University of Auckland）再有中國學生衝撞香港學生事件。facebook專頁「New Zealand Hong Konger」昨日上載影片，只見香港學生設置連儂牆期間，一批中國留學生上前質問並推撞其中一名女生至倒下。 涉事香港學生向《香港01》表示，連儂牆目前已被拆除，現以聯署方式向奧克蘭大學表達不滿，校方亦回覆指會調查事件。

涉事香港學生向《香港01》表示，連儂牆目前已被拆除。（fb「New Zealand Hong Konger」圖片）

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從影片可見，約3名中國學生到連儂牆前質問，香港女生堅持用英語溝通，因而被操普通話的內地生怒罵：「你明明聽得懂（普通話），怎麼要裝聽不懂？」其後另一位正用電話拍片的內地生上前用英語稱「那你不能說廣東話」，對於女生說「香港跟中國是不一樣的」，內地生因而激動起來：「香港是中國一部分，如果你不喜歡中國，滾出中國！」言語中夾雜粗口謾罵。其間，該名內地生打算上前毀壞「連儂牆」時，女生阻擋，他隨即用手肘推撞致女生跌倒在地。



↓↓↓ 衝突過程 ↓↓↓

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一個紐西蘭中國人fb專頁亦有分享片段，顯示內地學生正破壞奧克蘭大學的連儂牆。（fb「Chinese in New Zealand」截圖）

影片上載不足一天，已有30萬次觀看，逾2200次轉發。涉事香港學生接受《香港01》訪問表示，事件於昨日發生，當中涉及衝突及身體碰撞，認為校方必須嚴正處理，目前已向校方提交聯署信表態，而校方亦留言回覆稱會跟進及調查事件。他指早前舉辦活動時，已被「可疑人物」監察，但沒有發生暴力事件，又稱在紐西蘭「搞事」的多數是年輕人，老移民反而不會這樣做。