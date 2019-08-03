超市店員提醒禁攜寵物　男女懶理照用手推車載狗狗　網民鬧爆自私

狗狗是人類最好朋友，但不少商店基於管理或衛生問題而列明不許攜同寵物內進，惟不時有人不尊重守則。最近台灣有網民於facebook群組「爆怨公社」上載相片，表示目擊一對男女帶着寵物狗進超市，雖然店員已提醒禁攜寵物，但男女未有理會，更把狗狗放到手推車上。目擊事件的樓主隨即鬧爆有關行為無恥，「真的是寵物界的害群之馬」。

該對男女狗主無視超巿店員勸阻，悄悄把狗狗帶入店內，更直接把狗狗放到手推車，然後在店內閒逛。（fb群組「爆怨公社」圖片）

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發帖的台灣網民指，當時在超市閒逛，其間目到一對男女於門口帶着寵物狗準備入內，店員即上前阻攔，表示超市規則寫明禁攜寵物，但該對男女待店員離開後，即鬼祟地把狗狗帶進店內，並以手推車載着狗狗在店內活動。

有客人發現該對男女的行為，隨即向店員反映，店員再次開聲請該對男女離開，但他們完全無視更嬉皮笑臉，令目撃事件的樓主感到憤怒，「當然，我尊重所有將寵物視為家人的飼主，但也請飼主朋友們尊重，沒有辦法接受把寵物直接放購物車內，那一些顧客的感受」、「寵物沒有任何錯，錯的是飼主的態度」。

不少網民批評涉事狗主自私，「有想過其他顧客的感受嗎」、「尊重規定真的很難嗎」、「這些人根本不配養寵物」、「我也愛狗，但不會這樣目中無人」、「真的不能接受」。亦有網民表示理解現時有商店不歡迎寵物，「社會對寵物不友善，就是因為有這種人害的」。

（fb群組「爆怨公社」）