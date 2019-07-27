百厭狗狗咬爛主人拖鞋　咬口太整齊　網民大讚：有美術天份

養隻寵物，能為生活增添許多火花、帶來許多樂趣，是很多市井小民排遣寂寞的方法之一，但寵物卻也時常做出許多讓飼主哭笑不得的情況。有網友在抱怨公社上分享他所遇到的「慘況」，原來是他養的狗狗「熊熊」，將他的拖鞋給「改頭換面」了，只見圖中的熊美拖鞋，已被啃得只剩邊邊，不成「熊」形，飼主僅能勉強穿上而已。雖是篇抱怨文，但網友們卻意外地對這雙鞋的新造型相當滿意XD

寵物卻也時常做出許多讓飼主哭笑不得的情況。（Facebook@爆廢公社）

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狗界設計師是你（即睇網民留言▼）

不要兇狗狗～（即睇網民留言▼）

沒想到飼主也坦承：「其實還不錯穿」

你家狗狗算不錯惹，我家的才……（即睇網民留言▼）

網友們飼養寵物的悲劇▼▼

狗狗的腸胃還好嗎？

有飼主表示，狗狗在咬了拖鞋後，拉出了粉紅色的便便，飼主切記要注意一下毛孩的身體健康呀。（即睇網民留言▼）

面對這樣的情形，你會生氣嗎？養寵物後難免會有需要磨合的地方，如果是你的拖鞋變這樣，你會怎麼做勒？

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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