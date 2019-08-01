波蘭村莊9年未有男嬰如女兒國　村長：首對父母生仔有獎品

想生男孩還是女孩，父母可能各有喜好，不過在波蘭的一條村，下一代是男是女卻是學術問題，因為他們已經9年沒有男孩出生！該村村長曾經翻查文件了解，甚至承諾給予首位誕下男嬰的父母獎品。有當地教授指出，了解事件需要先檢視村民資料，甚至極之久遠的宗族背景，再研究環境會否有影響。

波蘭村莊「Miejsce Odrzańskie」一直都有女多男稀的問題。（fb專頁「MDP i OSP Miejsce Odrzańskie」圖片）

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村莊「Miejsce Odrzańskie」位於波蘭南部，鄰近捷克邊境，該村有約300名村民，其中大部分都是女性，最年輕而仍然在村內生活的男性已經有12歲，上一次有男嬰誕生則是9年前的事。義務消防隊隊長高拉斯（Tomasz Golasz）指情況已經持續了數十年，他當年來到這一條村，與一名村民結婚，兩人生下了兩個女兒。高拉斯說說：「我想有一個兒子，但這可能不太現實，我的鄰居也試了，但只有兩個女兒，我不認為女性在這裏可以誕下兒子。」

同樣育有兩名女兒的村長費殊高（Rajmund Frischko）指出，他曾經檢查過這條村發出的出世紙，證明年長村民的說法沒有錯，這條村鮮有男性出生並非近年才發生的事，「持續的誕下女兒，男性卻少之又少，要解釋不會容易」。他指出情況不尋常，值得找出究竟，更已準備一份獎品，送給最快誕下男嬰的父母，不過他未有透露禮物是什麼，只說十分吸引。

+ 9 + 8 + 7

因為女多男稀，就算是義務消防隊本身給予人比較多陽氣的組織，都一樣以女性為主。（fb專頁「MDP i OSP Miejsce Odrzańskie」圖片）

波蘭華沙醫學基因部主管的普羅斯基教授（Rafał Płoski）已經表示有興趣研究，他將會仔細調查過去的歷史文件及出生數字，然後查看村內女性的家庭之間是否有關係，甚至會追溯到很久之前的祖先。他亦會訪問該些女性及其父母，了解他們的生活環境，希望可以得到線索。

（The First News、Metro）