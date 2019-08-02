【逃犯條例】4港人登大馬「神山」拉橫額　籲續守護香港

政府修訂《逃犯條例》引發超過一個月的示威浪潮仍未降溫，四名港人周二（7月30日）登上馬來西亞的最高峰「神山」（Mount Kinabalu），拉起「守護香港，STAND WITH HK」的橫額拍照，並上載至社交網Facebook，籲港人「守護香港這個無可取替的家園」。

京那巴魯山（MountKinabalu，又稱神山），位於北婆羅洲的沙巴州境內，海拔4095.2米，是東南亞最高峰，其花崗岩峰群直上雲霄，巍峨壯觀，是爬山者愛好者在東南亞地區最大的挑戰。

網民「Dora Tang」將自己與3名好友在「神山」拉橫額的照片上載至Facebook，強調「身不在港，心繫香港」，留言：「在香港最動盪的時刻，我們幾位帶着複雜的心情離港，但是身不在港，心繫香港，因為無論身在何處，我們都是香港人，我們都深愛這一個家。希望這小小的行動，可以鼓勵看到的你堅守到底，繼續守護香港。」

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「Dora Tang」稱，他們一行四人均低估了登神山的難度，「由起步點1800米，經7個check point走到32500米的山腰旅館，到第二朝凌晨3點起程，走最後的800米，到達4000米的山頂，每步都感到出乎意料的疲憊。特別是海拔越高，空氣越稀薄，身體可以得到的氧氣便越少，在尾段幾百米，心裡曾出現放棄的念頭。在危險的路段，我和隊友也數度滑倒，有墮崖的可能。最後幾經辛苦，終能登頂。」

她相信香港的民主化進程與登山相似，「香港人必定能排除萬難，登上高峯」。

溫哥華學生組織設置「連儂牆」​

同時，不少身在外地的香港人亦心繫香港，加拿大溫哥華學生組織「思政學陣」希望透過舉辦不同活動，諸如設置「連儂牆」、街站，學術論壇等，提高當地民眾的關注，了解香港當前的困境。