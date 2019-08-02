【公務員集會】梁振英林鄭簽名反佔中　網民大回帶：佢哋又點計？

政府修訂逃犯條例爭議愈演愈烈，公務員晚上發起「公僕仝人，與民同行」集會，政府事先發嚴正聲明強調絕不接受衝擊公務員政治中立原：則行為，揚言「會按既定機制嚴肅跟進」，政務司司長張建宗也指不能以公務員名義作與政府看法不同的事。網民即時大回帶，表示「仍然記得嗰一次」，翻舊帳指當年時任特首的梁振英也稱以「個人身份」高調簽署反佔中簽名活動，特首林鄭月娥、張建宗及多名高官也曾簽署，狠批「官字兩個口」，反問「咁佢哋又點計！」

2014年8月15日，時任行政長官梁振英，以個人名義簽名「反佔中」。（中通社）

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公務員事務局網站，列明公務員參與政治活動的原則。但無寫明要對特首忠誠。（公務員事務局網頁截圖）

「公僕仝人，與民同行」集會晚上在中環遮打花園舉行，惟政府昨日發聲明回應，強調絕對不接受任何衝擊公務員政治中立原則的行為，指公務員必須對在任的行政長官及政府完全忠誠，「就任何公務員違規的情況，特區政府會按既定機制嚴肅跟進」。聲明又指，公務員一直以來都秉持政治中立原則，緊守崗位，以專業精神盡心盡力為市民服務，「無論政府同事對近日事態想法如何，都必須保持政治中立」。

今早被揭有病到醫院治療的張建宗，也被問到同一問題，他指公務員在工餘時間，若以市民身份出席活動並無問題，但他認為不能以公務員名義作出與政府看法不同的事，否則會造成錯覺，讓外界覺得公務員與政府立場有分歧、對着幹，影響公務員持平、不偏不倚的工作。

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不少網民批評政府說得冠冕堂皇，惟他們卻「有口話人無口話自己」，親身演譯何謂「官字兩個口」，眾人並大玩回帶，瘋傳2014年時任特首梁振英以勝利微笑參與反佔中簽名活動的照片，不少人翻查當年報道，批評現時其實現時特首林鄭月娥、張建宗等多名高官，當年一樣參與簽署，更在受訪中高調表明已簽名，「真係官字兩個口的完美演譯」、「其實他們係咪失咗憶，定真係無廉恥到咁？」