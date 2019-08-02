南韓消暑食狗肉　地下食用犬競標場關200狗　連國犬珍島犬都照食

南韓過去有吃狗肉的傳統，認為可以補身，但近年來食狗人數已顯着下降，年輕人普遍對吃狗肉反感，當地政府早在2011年取消了狗肉節。不過，近日是南韓的「三伏」時節，傳統上會食狗肉做的補身湯應對酷暑，當地傳媒日前揭發民間有地下「食用犬競標場」，將超過200隻狗關在倉庫，甚至有南韓國犬珍島犬和日本土佐犬等，令大批動保人士感到震驚。

南韓傳媒揭發當地一個「食用犬競標場」，裏面有超過200隻狗等待拍賣。（JTBC新聞截圖）

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傳統上韓國人會在「三伏」時節食狗肉煮成的補身湯，但年輕一輩普遍對吃狗肉反感，隨動保意識興起，當地吃狗及賣狗肉的人不斷減少。然而，南韓傳媒周三（7月31日）揭發一個民間地下「食用犬競標場」，遂放蛇調查。

南韓記者扮成買家進內，發現有超過200隻狗被關在倉庫的鐵籠內，一走近就聽見狗隻不安的叫吠聲，而賣家只淡然叫記者慢慢看。賣家會進行競標，用木棍示意，現場的買家們會為一籠籠的狗隻出價，賣家會用咪主持，喊「這是白狗，從一萬元起跳」，接着「萬五、二萬八、三萬」的聲音始起彼落。

報道指，這競標場每星期會拍賣3次，當中就連稀有的南韓國犬珍島犬、日本土佐犬等，都被當成食用犬，據《動物保護法》，已屬違法活動，部分犬隻身上有傷口，可能患皮膚病。

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當地動物救援組織代表任英基指，估計競標場只以犬隻品種分類，沒有進行任何檢測，沒賣出的狗隻，只被關在沒有光線的倉庫裏等下次拍賣，甚至被質疑沒擺放狗糧在籠內。

南韓有食狗肉的文化，法律沒有列明禁止吃狗，但隨動保意識興起，當地多個狗肉市場已關閉。2017年，有動保組織以「無正當理由殺害動物」為由，控告富川市的狗場業者以電宰方式殺狗，翌年仁川地方法院作出判決，認定食用肉品不構成殺害犬隻的正當理由，屬當地首宗案例。去年平昌冬奧時南韓當局以衛生管制、禁止虐殺動物為由，嘗試管制養狗場及狗肉店。

（JTBC）