【嫁狗隨狗】約會221次難覓真愛　英女模絕望下嫁愛犬「盧根」

正所謂嫁雞隨雞、嫁狗隨狗，只要你喜歡，真的可以嫁狗。英國一名曾擔任泳裝模特兒的女子，在感情路上跌跌撞撞，能用的交友程式都用過，其中一次，她發現在網上認識的男子早已結婚，身邊值得信賴的，只剩下1年前收養回來的狗狗，決定和「他」廝守終身。她日前在電視節目中和狗狗完婚，主持都要強忍笑容，但場面還是相當歡樂。雖然有網民形容場面感人，但更多人笑稱「我到底看了什麼」。

Elizabeth Hoad和愛犬Logan一起上節目，還當場舉行婚禮。（「This Morning」截圖）

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49歲的霍德（Elizabeth Hoad）來自伯克郡，80年代時擔任泳裝模特兒，曾與高爾夫球手Seve Ballesteros和一級方程式賽車手James Hunt等名人交往，也訂過兩次婚，更有一名25歲的兒子。多年來找不到真命天子，霍德認為自己不需要男人，決定和自己6歲大的金毛尋回犬盧根（Logan）結婚。

霍德透露自己已用盡了所有能用的交友程式，包括MillionaireMatch、Tinder都用過，約會超過221次，慨嘆年長的男人想要後生女。不過她坦言，曾有年輕男子提出約會，但基於對兒子的尊重，她拒絕和太年輕的男性交往，又透露曾經在網上結識一個男人，到頭來發現對方早已結婚，頓時覺得自己一無所有，唯有依靠盧根。即使有朋友以為她只是開玩笑，但被質疑後，她反而愈來愈認真，反問自己為何不可。

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人狗婚禮本周二在英國電視節目「This Morning」上演，盧根穿着一件度身訂造的燕尾服現身，但卻經常背台，要旁邊人用零食吸引牠看着前方，而霍德穿着一件白色婚紗和巨型頭花出現。主持人全程奮力忍笑，但始終不慎笑出聲，當主持代盧根說出誓詞後，更抵死地幫牠放出一塊「I DO」的牌子。霍德又親自為「丈夫」戴上手環，以代替戒指，更主動親吻盧根，盧根就舔了霍德的臉作回應。

人狗在禮成時親吻，有人大讚場面感人。（「This Morning」截圖）

網民看完婚禮後反應有別，有些人稱場面感人，更祝願人狗幸福，但有些留言就反問這件事到底是不是真的，質疑為何會出現在節目上，「我只是見到一群人在忍笑」。

（綜合）