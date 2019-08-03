【齊上齊落】網傳亞洲大黃蜂襲蜂巢片　小蜜蜂拼命拯救受傷同伴

面對強敵，連蜜峰都懂得齊上齊落！近日facebook又傳起一條蜜蜂保護同伴的影片，片中一批亞洲大黃蜂攻擊蜜蜂巢，面對兇惡的敵人，一隻勇敢的蜜蜂上前還擊，但被亞洲大黃蜂咬至倒下，這時一群同伴奮不顧身即刻撲前將牠拉回蜂群，避免同伴落單，網民大讚場面感人。亞洲大黃蜂是可怕的入侵者，大約30隻就能屠殺整個蜜峰巢，蜜蜂面對牠們時需傾盡一切自衛，是可怕的入侵物種。

亞洲大黃蜂攻擊一隻落單的蜜蜂。（YouTube影片截圖）

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有關影片最近在fb再次傳開，網民形容蜜蜂們被黃蜂襲擊後，竟將同伴拖回蜂巢，盡顯齊上齊落精神。這段影片其實是一段傳播已久，關於亞洲大黃蜂的紀錄片。

從片段所見，大約30隻亞洲大黃蜂出動襲擊被飼養的蜜蜂巢，小蜜蜂面對強敵，一開始嘗試退守巢穴，但亞洲大黃蜂的突擊兵主動出擊，咬實一隻小蜜蜂，令牠重傷倒下。這時蜜蜂們沒有放棄同伴，一起將傷員拉回蜂群內。可惜亞洲大黃蜂兵團太過可怕，小蜜蜂們一隻隻被拉出咬死，花了不足一小時，殺死逾3萬隻蜜蜂。為保護蜂巢，有些蜜蜂勇敢地主動出擊，令不少網民動容，其中一隻蜜蜂更騎上亞洲大黃蜂的背上攻擊，被網民大讚是「真正的勇士」。

蜜蜂們沒有放棄同伴，奮力拉傷者回蜂巢。（YouTube影片截圖）

+ 5 + 4 + 3

亞洲大黃蜂原本生活於東亞地區，據《BBC》報道，亞洲大黃蜂可能是2004年藏於一批中國瓷器盒子抵達法國，從此在歐洲蔓延。牠們是強大的捕食者，體長約5厘米、展翅約7.5厘米，擁有強大的下顎，可將蜜蜂一分為二，刺針的毒液可以溶解組織。作戰時，一隻亞洲大黃蜂能在1分鐘內殺40隻蜜峰。

和採花蜜的蜜蜂不同，亞洲大黃蜂捕食蜜蜂，還會帶走蜜蜂的幼蟲，用來餵養自己的幼蟲，令歐洲養蜂業人士相當頭痕。雖然沒有天敵，但弱小的蜜峰們還是研究出一種戰法，由於亞洲大黃蜂發起攻擊前，會先派出一隻偵測兵尋找目標，故只要消滅偵測兵及阻止牠留下信息素，就可以阻止大屠殺出現。

為了保衛家園，一隻蜜蜂（箭咀示）單挑一隻亞洲大黃蜂，被外國網民大讚是「真正的勇士」。（YouTube影片截圖）

+ 3 + 2

因為蜜蜂的針本身對亞洲大黃蜂傷害有限，蜜蜂們會重重圍着偵測兵，奮力拍動翅膀，令偵測兵窒息，其餘蜜蜂就會消除所有的信息素，避免遇襲。不過，一旦被亞洲大黃蜂看上，小蜜蜂們為了保護家園，唯有奮力衝鋒還擊，屍橫遍野的情況便會發生。

有本地滅蟲專家表示，香港暫時未發現有亞洲大黃蜂，牠們一旦出沒便會成為入侵品種，非常「大鑊」，這種蜂的防衛性特高，人類稍為接近，牠們就會展開攻擊。

（綜合）