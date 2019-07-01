柴灣屋苑窗邊現胡蜂巢　住戶DIY清走　專家籲唔好：會出毒針襲人

再有柴灣屋苑住戶發現窗外現巨大蜂巢！戶主在網上稱噴殺蟲水趕蜂後自行拆巢，極速完成守衛家園的重任，不少網民表示震驚。香港昆蟲學會副會長饒戈看過相片，指該蜂巢是胡蜂巢，胡蜂一旦被惹怒即會出毒針，會攻擊附近的人和動物，傷害性很大，勸喻市民不要自行清理。

柴灣網民分享家居的窗外有巨大蜂巢，看到也令人心驚。（「柴灣人柴灣事」fb圖片）

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該名柴灣街坊在facebook群組「柴灣人柴灣事」發帖，分享其居所有「不速之客」，透露日前管理處通知他有蜂巢，從上載的相片可見，蜂巢似乎相當巨大，惟戶主估計從無到有前後不過3至4天。

戶主觀察後，認為蜂巢內屬於虎頭蜂，內藏好多蜂卵，而蜂的數量約10至15隻，他大膽地決定自行解決。從戶主分享的照片可見，巨大蜂巢被清走後，窗戶的簷篷天花留有一些痕跡。有網民留言詢趕蜂方法，戶主回答指是用殺蟲水，極速把蜂連蜂巢全滅。網民見狀驚嘆：「你好勇呀！」

同區小西灣早前也有居民直擊蜜蜂窗外築巢！

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不過，自行拆蜂巢的做法有危險性，香港昆蟲學會副會長饒戈指，築巢後的胡蜂特別容易被惹怒，而且胡蜂不會認定目標去攻擊，一旦發怒即會用毒針攻擊附近的任何人或動物，而喪失家園後胡蜂會在附近流連，持續地對附近其他居民或途人造成危險，建議市民如有發現，應找相關部門或專業人士處理。

現時食環署會為公眾地方提供消滅黃蜂∕野蜂服務，但不包括已聘有大廈管理公司的私人及公共住宅樓宇，及所有私人非住宅地方。一般而言大廈管理公司可根據公契制定移除蜂巢的工作或向有關業主／住戶提供支援。如大廈管理公司缺乏這方面的專業知識，可聯絡私人滅蟲公司要求協助。