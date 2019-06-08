小西灣居民驚見果馬蜂窗外築巢　蜂巢愈來愈大　專家：別自行拆巢

起床發現窗外有蜂巢，是無數人的惡夢！有小西灣居民在facebook上載照片，顯示住所窗戶外有黃蜂正築巢，因為小朋友發現有東西在窗外飛來飛去才發現，現時不敢開窗，向房署反映後至今未有人前來檢查。她指蜂巢已愈來愈大，更多了不少幼蟲，很擔心牠們會攻擊家中小朋友。有滅蟲專家回覆《香港01》指，相信相中的是果馬蜂，具攻擊性及築巢速度快，建議事主現時別打開窗戶及干擾牠們。

譚小姐近日發現窗外出現果馬蜂築巢，擔心牠們會攻擊子女。（受訪者提供圖片）

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譚小姐日前在facebook群組「柴灣人柴灣事」發文，上載數張蜂巢照片，寫道：「個蜂巢愈起愈大，蜂仲愈嚟愈多，房署都仲未有人嚟睇下。」從譚小姐提供的照片所見，蜂巢築於窗下側，目測有6隻非常大的黃蜂，有些似乎在築巢，有些則伏在窗上。其中一張照片可以看到蜂巢洞中有黑色一點點，她指那些是幼蟲，數目愈來愈多，在屋內都能看到牠們蠕動。

譚小姐接受《香港01》記者訪問時指，築巢的應該是黃蜂，不知道已築巢多久，是孩子看見窗外有「綠色飛飛」才察覺，「其實成家都好驚昆蟲」。蜂巢築在孩子房間外，故現時不敢打開窗戶。她5日前已經通知管理處，即日有一名保安上來拍照紀錄，但其後收到房署聯絡，職員只說照片看不清楚，要上門再檢查，又說要找工程部檢查窗戶再作處理，至今未有房署職員上門跟進。

譚小姐指現時蜂巢的洞中多了不少幼蟲（黑圈示）。（受訪者提供圖片）

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她無奈地表示自己不敢碰蜂巢，怕牠們會叮螫家中4個小朋友，若房署遲遲不回覆，會再向衛生署求助，但現在蜂巢愈來愈大，「已經有B喺度郁郁下」，令家人擔驚受怕。

觀林滅蟲公司負責人鄭國鏗表示，相中的相信是果馬蜂，是香港常見品種，具攻擊性不宜過於接近，牠們築巢的速度很快，築得愈好愈難處理，因為裏面會藏更多蜂群，以芒果型的蜂巢為例，快的可能一、兩天已築好，但裏面已藏有20至30隻果馬蜂。

鄭指相中的蜂巢仍處於築巢階段，果馬蜂需多次從其他地方運送幼蟲和樹枝等物資到來，築至西瓜般大小時就算成型。他建議事主別打開築巢窗戶及嘗試自行拆巢，因為果馬蜂會在巢穴附近移動，主動干擾會引來反擊，不論大人或小孩，若被果馬蜂針到都應盡快求醫。他形容「蜂類難防」，牠們在春夏建造新巢，會築分巢或放棄舊巢，蜂群會多次巡邏決定地點。一般滅蟲公司會先噴藥水殺死裏面的蜂群，繼而拆走整個蜂巢，過程要相當快速。