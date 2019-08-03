【8.5罷工】八方雲集將軍澳分店休業1日：為提升服務當日員工培訓

市民發起於下周一（8月5日）全港罷工、罷課、罷市，不少食肆及商店表態響應行動。有網民近日於facebook上載相片，指八方雲集將軍澳分店貼出告示，稱將於下周一當日「進行員工培訓」，休店一天。告示亦稱，由於該店無法在當天提供服務，為補償街坊，分店決定於罷工後連續3天購買任何套餐贈送豆漿。網民得悉事件，大讚該店是良心食店：「抵我幫襯咗咁多次！」、「一方有難，八方雲集！」。

網民發現八方雲集一將軍澳分店貼出告示，稱於下周一當日暫停營業，又指為了向街坊補償，決定於罷工後連續3天免費請飲豆漿。（fb群組「TKO Secrets」圖片）

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有網民於fb群組昨日（3日）於「TKO Secrets」上載相片，表示發現八方雲集將軍澳廣場分店近日於門口貼出告示，稱於下周一將休業一天，進行員工培訓。告示又指，為補償街坊於當日無法光顧的不便，決定於下周二（6日）起一連三日提供優惠，只要客人購買任何套餐，即免費請飲豆漿一杯。

八方雲集將軍澳廣場分店近日於門口貼出告示，稱於下周一（8月5日）休業一天，進行員工培訓。（八方雲集fb圖片）

網民得知消息即留言大讚，「以後去幫襯多啲」、「我已經一個星期食兩日啦，唉，咁無辦法啦，食多一日以示支持」、「未食都知啲餃子好味」。有網民更笑言要日日去喝豆漿：「大家要減肥就去飲豆漿排毒」、「唔使錢喎，唔係唔去呀？」

（fb群組「TKO Secrets」）