【逃犯條例】旺角遊行路線直線距離僅140米　兜圈可以行幾遠？

反對《逃犯條例》示威活動持續，有示威者今日在大角咀發起「旺角再遊行」，據警方發出的不反對通知書，遊行路線不會經過旺角市中心範圍，起點改為晏架街遊樂場，經櫻桃街馬路，以櫻桃街公園為終點，從地圖上去看，起點與終點其實只有一街之隔，直線距離只有約140米，網民笑言可能比一列火車還要短，形容是「史上最短遊行路線」。 但現實遊行路線與地圖上的直線距離不同，如按現場道路繞大圈，經過一輪「兜路行」後，遊行距離最長大約1.5公里，步行需時約廿多分鐘。有網民指現場隨時是「隊頭塞到隊尾」，甚至未曾起步已到解散時間，呼籲大家要冷靜，避免生衝突或意外。

網民看到旺角再遊行的路線，以Google Map計算起點與終點的直線距離，顯示只有約140米。（Google Map截圖）

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「旺角再遊行」原本申請於晏架街足球場起步，遊行至麥花臣球場，但警方以公共安全秩序為由拒批遊行，只准許集會。遊行申請人伍永德提出上訴，同意將遊行終點改至櫻桃街，獲警方發出不反對通知書。

網民隨即發現遊行路線改動後變得極短，又以Google Map計算距離，由晏架街遊樂場至櫻桃街公園最短的直線距離，顯示是約140米，笑稱是「史上最短遊行路線」、「過條隧道完咗」，更有人提出「有冇得申請入健力士世界紀錄」。

旺角再遊行的路線是由晏架街遊樂場起步行至櫻桃街公園，即使繞路行，距離可能只有約1.5公里，成年人約廿多分鐘便行完。（Google Map截圖）

+ 9 + 8 + 7

遊行路線並非直線而行，預計會經附近街道行到奧海城一帶繞大圈，經一輪兜轉後行到終點，距離也只有約1.5公里，如果道路暢通無阻，一般成年人以正常步速，僅廿多分鐘便能行完。有網民笑稱「我行去車站都遠過佢」、「咁只會塞出馬路」。亦人指，遊行路線很快行完，市民如果太熱不適、或有長者體力不支，都可以入附近商場「涼下冷氣」，不要讓自己太辛苦。

近期短距離遊行

不過，考慮到遊行人數，網民預計到時可能迫多過行。亦有網民擔心不熟路，不懂前住遊行起點，但有人回應指區內街坊十分熱情兼守望相助，屆時一定有人伸出援手，會迷路可去附近商場Shopping，毋須太憂心。網民同時呼籲參加者留意路線太短，更加要耐心和冷靜，避免衝突或意外。

除了旺角再遊行外，早前的銀髮族遊行、法律界黑衣遊行及九龍醫遊行等，原定路線的距離也相當短，參加者都是和平散去。