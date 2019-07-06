台高鐵萌B流晒口水「示愛」　乘客冧爆：遇到對我一見鍾情的小子

有些寶寶生來個性比較怕生，所以若碰到陌生人覺得不安就會開始大哭，但也有孩子天生就是「人來熟」，就算第一次見面也會放心的對你微笑。有位網友近期就分享自己搭高鐵的時候，感受到對面位置的乘客對他投以熾熱的目光，沒想到當他抬頭一看，這眼神讓他忍不住直呼「高鐵上遇到了對我一見鍾情的小子，我要不要等他18年？」

有位網友近期就分享自己搭高鐵的時候，感受到對面位置的乘客對他投以熾熱的目光 （Facebook@爆廢公社）

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等！當然等！這麼可愛還不等嗎 ?



看到照片瞬間融化許多網友，看寶寶笑得一臉毫無防備，真的是太可愛啦～（即睇網民留言▼）

面對寶寶的飢渴，爸爸肩膀壯烈的犧牲了…（即睇網民留言▼）

其實寶寶放電的「另有其人」？

看寶寶口水都快滴到地板上了，想必原PO的長相肯定是驚為天人啊（誤）不過嬰兒年紀小的時候對任何事物都很好奇，尤其是看到吃的更加會動手動腳，所以大家也推測或許是原PO手上有好吃的，讓寶寶克制不住啊A__A（即睇網民留言▼）

其他爸媽也無奈：對別人放電到我都不好意思了…（即睇網民留言▼）

小小年紀就這麼會撩♥（ﾉ´∀`），長大一定不得了～不過看寶寶的爸爸睡那麼熟，想必是對兒子常常「垂涎三尺」的行為感到非常習慣了啊XD

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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