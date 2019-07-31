歲半嬰兒反鎖房內　港媽fb求救惹熱議：除咗叫開鎖佬仲有咩方法

不少網民經常笑言facebook是萬能，無論有任何疑難，只要請求「fb大神」，網民便會提供答案。近日有港媽於一個家居維修群組發文，稱1歲半嬰兒意外反鎖於房間內，「喺入邊冇咗聲」，請教網民「除咗叫開鎖佬仲有咩方法」。帖文引起網民熱議，有人認為港媽應直接找鎖匠，以免發生意外，「唔係覺得開鎖費貴過你個仔條命呀嘛」，亦有人指港媽或想在鎖匠到達前盡快開門。

有港媽發文稱幼童反鎖於房內，求問找鎖匠以外的開鎖方法，引起網民熱議。（fb群組「Oh yes有得整」圖片）

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有港媽日前於fb群組「Oh yes有得整」發文，稱1歲半大的幼童意外反鎖於房內，試過多個方法亦未能開鎖，其後更稱「小朋友喺入邊冇咗聲，可能瞓咗」而且不知其位置，故不敢踢門，於是向網民求救：「除咗叫開鎖佬，仲有咩方法？」

網民看過帖文均提供不同建議，如使用螺絲批、卡片等嘗試扭開，亦有網民批評她過於冷靜，應直接找鎖匠或消防員，「小朋友幾大，有危險就call消防啦，唔好諗咁多」，「你唔驚佢爬窗㗎？仲要樂觀地諗可能佢瞓咗？仲有時間上嚟問？畀我即刻call開鎖／call消防喇」。

港媽問網民：「除咗叫開鎖佬，仲有咩方法」，引起網民熱議。（fb群組「Oh yes有得整」圖片）

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帖文之後被轉發到fb專頁「生仔要考牌系列」，有網民則嘗試為港媽解釋，認為她並非懶理子女安危，估計她只想在鎖匠到達前找方法開門，「有無諗過唔係錢嘅問題，人哋可能想快速開，開鎖佬都唔係隨傳隨到啫」，「問下都要公審？等開鎖佬來都要時間，問都唔准有冇惡啲呀？」而港媽其後亦更新帖文，交代已找鎖匠處理。

（fb群組「Oh yes有得整」、fb專頁「生仔要考牌系列」）