黃大仙紀律部隊宿舍疑高空擲物　網民重溫《警訊》「尖頭仔」舊片

黃大仙昨晚發生警民衝突，有市民一度包圍黃大仙紀律部隊宿舍，其間疑有人從宿舍單位向親仁街高空投擲「水彈」及玻璃樽等物品，令市民與宿舍住戶爆發衝突，防暴警員到場舉黑旗及多次施放催淚煙驅散巿民。 不少網民徹夜觀看直播片段，直斥高空擲物舉動十分危險，如被擲中非死即傷。有網民翻出2017年引起熱議的《警訊》模擬高空擲物案件的片段重溫，指紀律部隊家屬更加不應知法犯法，又引述《警訊》內容，指高空擲物如導致他人死亡，更可能被控誤殺罪，最高可判終身監禁。

堅哥（左上） 介紹阿明（右上）給女兒Toby（左下）認識，希望兩人交往，但Toby反應冷淡，惹得堅哥大怒，氣氛尷尬下阿明奪門而去。（《警訊》截圖）

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高空擲物違法是常識，但凌晨黃大仙衝突中，黃大仙紀律部隊宿舍的高層單位，持續有物品擲向親仁街方向，物件包括玻璃樽及裝有液體的膠袋等，幸未有人被正面擊中，否則嚴重者可能重傷或致命。地面巿民怒斥擲物行為幾乎是想殺人，有人不斷向宿舍內的住戶喝罵，又用鐳射燈射向懷疑投擲物品的單位。

看到現場高空擲物的情況，網民隨即翻出前年曾引起網民熱烈討論的一段《警訊》模擬案發片段，重溫《警訊》御用奸人「堅哥」與女兒爭吵期間，接連擲物出窗外洩忿，不慎擲中其心儀女婿阿明，以及女兒真愛尖頭仔的爆笑故事，同時指內容十分警世，呼籲切勿知法犯法。

Toby不肯與Kelvin斷絕關係，令堅哥擲物洩憤，意外撃中阿明與Kelvin。（《警訊》截圖）

該段《警訊》模擬片段講述青年「尖頭仔」Kelvin與堅哥女兒Toby熱戀，卻被拜金的堅哥嫌棄其收入微薄欲棒打鴛鴦，喝令Toby與Kelvin斷絕來往，令Toby在窗邊晾衣時不慎將衣服掉到樓下。此時畫面一轉，警員梁皓妤現身提醒市民，隨意高空擲物屬違法。及後堅哥帶同朋友阿明回家，向Toby介紹時指阿明住半山5,000呎豪宅、家財萬貫，要求Toby與阿明交往。

不過心有所屬的Toby表示晚上已與Kelvin有約，阿明感到尷尬之餘奪門而去，堅哥則惱羞成怒，喝罵Toby並擲物出窗洩忿，不料擲中在樓下等候Toby的Kelvin。

8月4日淩晨，黃大仙紀律部隊宿舍高處有玻璃樽擲下，地面滿佈碎片。（彭毅詩攝）

剛剛下樓的阿明見Kelvin中「頭獎」倒地，隨即上前視察情況，不料亦被堅哥再擲出的首飾盒撃中頭頂，與Kelvin雙雙倒地，呼應Toby不慎將衣服跌落街的意外，帶出高空擲物危害巿民生命的重要訊息。

網民直指該段情節爆笑、後果嚴重的片段令人印象深刻，沒料到現時重溫卻變得荒誕，「而家睇就笑唔出喇」、「擲嗰個無睇過段片？」；亦有網民指居於紀律部隊宿舍內亦有警察家庭，而高空擲物已是知法犯法，呼籲市民繼續跟進，「黐線！高空擲物犯法都做？掟中咗會死人㗎！」、「市民見到有人犯法要報警呀」。