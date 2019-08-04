【黃大仙衝突】街坊用幾蚊蒸魚碟KO催淚彈　網民：會唔會變違禁品

撰文：安祖娜
最後更新日期：
黃大仙昨晚發生警民衝突，大批市民於地鐵站及巴士站與防暴警對峙，並大聲喝罵：「走啦！黃大仙唔歡迎你哋呀！」有示威者向警方投擲雜物，警方則一度以強光照向街坊及記者、噴胡椒噴霧及多次發放催淚煙，事件中警方拘捕超過20人。
隨着警民衝突愈來愈頻密，市民逐漸想出多個方法應對警方裝備，昨晚有街坊就出動家常蒸魚碟蓋住催淚彈，防止煙霧擴散，畫面被現場記者拍下，不少網民都苦笑，指該低成本方法有效又方便，惟感嘆港人要各出奇謀防備警方。
有傳媒拍到昨晚黃大仙衝突中，有市民以家常不銹鋼蒸魚碟將催淚彈蓋住滅煙。（有線新聞截圖）
下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO
昨晚黃大仙警民衝突期間，大批身穿街坊裝的市民聚集於區內抗議，高呼「香港警察，知法犯法！」、「走啦！無人鐘意警察呀！」等，警方一度呼籲市民離去，否則將會拘捕，反而令更多市民聚集。
有市民以家常不銹鋼蒸魚碟將催淚彈蓋住滅煙，畫面被網民瘋傳。（有線新聞截圖）
至凌晨時份，防暴警察向現場市民發射催淚彈驅散，不少街坊只能走避，有僅穿T恤短褲的市民則嘗試向催淚彈淋水，有傳媒則拍到有人以一隻廚房常見的不銹鋼蒸魚碟將催淚彈蓋住滅煙，畫面之後被網民瘋傳。
↓↓↓8月3日深夜至4日凌晨黃大仙衝突情況↓↓↓
+11
+10
+9
不少網民看到蒸魚碟都直呼「好勁」，形容該方法反映「民間智慧」，苦中作樂指「幾蚊就KO咗幾千蚊的催淚彈」，「阿媽成日用的碟原來係催淚彈剋星」，「隻碟會唔會聽日即時升價」。亦有人感嘆稱事件「一啲都唔好笑」，「其實唔好笑，仲有啲Sad。究竟班年青人食咗幾多催淚彈先練成一身好武功」。
立刻Like！讚好《01熱話》：