【黃大仙衝突】街坊用幾蚊蒸魚碟KO催淚彈　網民：會唔會變違禁品

黃大仙昨晚發生警民衝突，大批市民於地鐵站及巴士站與防暴警對峙，並大聲喝罵：「走啦！黃大仙唔歡迎你哋呀！」有示威者向警方投擲雜物，警方則一度以強光照向街坊及記者、噴胡椒噴霧及多次發放催淚煙，事件中警方拘捕超過20人。

隨着警民衝突愈來愈頻密，市民逐漸想出多個方法應對警方裝備，昨晚有街坊就出動家常蒸魚碟蓋住催淚彈，防止煙霧擴散，畫面被現場記者拍下，不少網民都苦笑，指該低成本方法有效又方便，惟感嘆港人要各出奇謀防備警方。