黃大仙警署原來唔係拜關公　設「大仙廳」恭奉黃大仙

昨日「旺角再遊行」以外，示威者在九龍多區進行突擊行動，其後爆發警民衝突，當中更包括民居密集的黃大仙區。事緣示威者晚上到黃大仙警署外集結，塗污外牆並拆下電視機後離去，多名穿上防暴裝備的警員帶備盾牌搜捕，其間衝進黃大仙港鐵站截查2名青年，但未知他們是否示威者。事件引起附近居民滿，短時間內有逾千人聚集，並追到巴士總站包圍警車，居民大叫：「黃大仙都唔歡迎你呀！」事件最後演變成激烈衝突，警方多次施放催淚煙，紀律部隊宿舍亦發生多次高空擲物，物件包括水彈及玻璃等。 雖然街坊向警員大叫「黃大仙唔歡迎你」，但原來黃大仙早被請入黃大仙警署，皆因該署跟其他恭奉關公的警署不同，而是設有「大仙廳」，更掛有一幅有超過50年歷史的黃大仙像，讓該署警員祈求大仙保祐。

黃大仙警署內有一個「大仙廳」，專門供奉黃大仙，其中黃大仙像更已經有超過50年歷史。（資料圖片）

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昨晚黃大仙警民衝突期間，現場民眾絕大部份都是身穿街坊裝、沒有口罩裝備的街坊，他們多次要求警察放人，又批評警察知法犯法，不斷有人大叫：「黃大仙街坊唔歡迎你哋呀！」、「黃大仙都唔歡迎你哋呀！」。

凌晨的「戰線」推進至黃大仙區，多名街坊下樓指罵在場警員。 （王譯揚攝）

黃大仙以黃大仙祠而聞名，原來區內的黃大仙警署亦跟其他區警署「拜關公」有別，署內恭奉的就是黃大仙！黃大仙警署內設有「大仙廳」，掛上一幅有超過50年歷史的黃大仙像，讓局內警員「拜大仙」。原來當年黃大仙治安欠佳，有警隊高層就想到求助黃大仙，由一名素描繪圖組的警員繪畫大仙畫像，然後在署內供奉，而區內治安即開始好轉，被視為大仙顯靈。

↓↓↓ 昨晚黃大仙曾有人以蒸魚碟覆蓋催淚彈 ↓↓↓

有傳媒拍到昨晚黃大仙衝突中，有市民以家常不銹鋼蒸魚碟將催淚彈蓋住滅煙。（有線新聞截圖）

黃大仙祠向來香火鼎盛，居民沒料到昨日竟然會見識到催淚煙，但不少居民只穿街坊裝上陣，既沒頭盔也沒有口罩眼罩，但有街坊卻在「零裝備」下往催淚煙衝，甚至表情十淡定地取水淋熄催淚煙，氣得神閒令網民嘖嘖稱奇，不少網民笑指黃大仙人可能平時「初一十五聞得香多」，身體已經對不同的煙霧有抗體，足以免疫。