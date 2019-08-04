屋主忘關房門　流浪貓帶埋仔女佔領睡床　網民一睇相心都融

大家都知道流浪在外面生活不容易，因此若剛好碰到貓狗跑到自家門口，都會好心收留，不過有位網友就近期就在爆廢公社分享，自己養在戶外的貓咪最近生小寶寶，也沒想到會牠們會進家門，就索性沒關房間門，沒想到原PO外出回來後，打開門一讓他當場傻眼。

有位網友就近期就在爆廢公社分享，自己養在戶外的貓咪最近生小寶寶，也沒想到會牠們會進家門（Facebook@（Facebook@爆廢公社））

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太可愛了直接融化啦❤

原PO表示小貓已經出生幾天了，估計是母貓自己叼進來的，除了讓他受寵若驚，也萌翻許多在螢幕前的網友，看小貓躺得如此舒適還翻肚，真的太可愛啦～（ 即睇網民留言▼）

有潛力的貓奴，貓媽媽眼光很好呀XD

照片中可以看到原PO的被子跟床墊感覺都是毛茸茸的=很熱，右下角還有一個遙控器，在夏天還有這種配備肯定是開了冷氣給貓咪吹呀XD如此有當貓奴的潛力，也難怪貓媽媽願意叼貓進門了～（ 即睇網民留言▼）

會生小貓不奇怪，不過這樣大膽進入家門「定居」的貓咪，沒想到不少人都遇過啊XD （ 即睇網民留言▼）

不少網友都遇過大膽進入家門「定居」的貓咪▼▼

通常奶貓若被沾染人類氣味，都會有被拋棄的危機，但既然貓媽媽都直接叼進屋了，看來是真的很信任原PO啊～要買罐罐幫母貓坐月子喔XDD

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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