水龍頭「倒掛魚頭」風乾　死魚眼直視超詭異　網民反讚：聰明做法

說到處理料理，就不得不佩服家中每個辛苦下廚的爸媽，像整隻雞或是魚，煮好的時候很好吃，但剛從超市或市場買回來還是生的時候，那畫面常常讓本編看了心驚驚啊～有位網友近期就在爆廢公社分享，買魚回來料理，但她瀝乾魚的方式讓許多人看了都忍不住別過頭…

女網友水龍頭「倒掛魚頭」嚇窒人。（Facebook@爆廢公社）

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濃眉（？）大眼看得你心裡發寒(ㆆᴗㆆ)（即睇網民留言▼）

圖片有聲音？

魚本身就不會闔上眼睛，但這樣雙眼直視久了，腦海中突然想起了熟悉的對話啊…（即睇網民留言▼）

魚是洗乾淨了…但濃濃魚腥死纏水龍頭揮之不去啊～（即睇網民留言▼）

倒掛魚頭才內行？

魚平躺就已經夠嚇人，何況是這樣整顆頭直接插入看了都不敢吃惹QAQ不過部分有在下廚的網友就提到，原PO估計是想將魚頭油炸，但水分沒瀝乾，遇油就很容易噴得到處都是，因此這個做法完全可以有效收乾水分，簡直超聰明啊！（即睇網民留言▼）

幸好煮飯的時間幾乎都是白天或沒還入夜的時候，不然半夜經過只怕睡意都沒了啊…好兄弟出關的節日快到了可以不要這樣嗎QAQ

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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