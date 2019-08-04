【黃大仙衝突】風與浪當閒事　鄭少秋版《黃大仙》主題曲被指應景

反對修訂《逃犯條例》的示威不絕，昨日黃大仙更爆發激烈警民衝突，警方多次施放催淚煙，事件被網民熱烈討論。有網民指香港困局恐怕要「黃大仙顯靈」才能解困，有人則重提1986年無綫電視曾播出名為《黃大仙》的電視劇，其主題曲《光照萬世》由主角鄭少秋主唱，當中「前路有阻／不減信心／風與浪當閒事」、「憑着信心／不必退縮／信前頭是路徑」等歌詞被指十分應景。

劇集《黃大仙》全有18集，講述黃大仙由雨神被眨為凡人，再在凡間經過種種經歷後成仙的生平事蹟。（網上圖片）

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劇集《黃大仙》於1986年拍攝，全劇共18集，講述黃大仙由雨神被眨為凡人，再在凡間經過種種經歷後成仙的生平事蹟。劇中主要演員不少至今仍然活躍於影視圈，包括鄭少秋、謝賢、鄧萃雯、陳秀珠、韓馬利等。

這套電視劇的主題曲《光照萬世》，由鄭少秋主唱，鄧偉雄填詞。（youtube圖片）

光照萬世 (TVB電視劇《黃大仙》主題曲) (1986) 主題曲

悠悠河水 充滿力勁

奔放萬里 飄蕩無定

前路有阻 不減信心 風與浪當閒事

熊熊烈火 光照萬世

風雨掠過 一樣明亮

燃亮世間 點起愛心

信前頭是路徑 從來妒恨共怒忿 應該抹去

不必計較算清 從來盡力做護蔭 使到萬物

受春風呵護繁盛 橫渡大江 攀過絕嶺

心正路正 不用疑惑

憑着信心 不必退縮 信前頭是路徑

因應黃大仙爆發警民衝突，這套陳年電視劇再被網民提起，有人更找出由主角鄭少秋主唱的主題曲《光照萬世》，指當中歌詞很能反映香港現況，「熊熊烈火／光照萬世／風雨掠過／一樣明亮」，又勉勵人跨過困難，用愛心抹去怒忿，「從來妒恨共怒忿／應該抹去／不必計較算清／從來盡力做護蔭／使到萬物／受春風呵護繁盛」。

不少網民認為歌詞十分勵志，亦有人讚作曲的顧嘉煇，創作出多首深入民心的主題曲。