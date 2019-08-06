女示威者被男警抬走甩內褲走光　網民私訊Emma Watson籲關注

警方前晚（5日）凌晨在天水圍制服一名穿長裙的女示威者，過程中她曾被拖行，防暴警察將她抬進警署時，女示威者下身完全走光，大腿外露、內褲亦鬆脫，事件令人質疑警方不尊重女性。警方回應時指女示威者穿裙子及激烈掙扎，強調不牽涉性暴力。不滿警方回應的市民及團體昨於天水圍警署外抗議，亦有網民以另類方法希望喚起國際關注，呼籲大家私訊聯合國婦女署親善大使Emma Watson以及一直為女權發聲的演員Anne Hathaway等，期望對方為事件發聲。

警方前晚凌晨在天水圍制服一名穿長裙的女示威者，期間女示威者下身走光，有市民質疑警方行為不尊重女性。（資料圖片）

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有市民及團體不滿警方就制服女示威者引致走光事件的回應，質疑警員任由女示威者持續走光而不作遮掩，是不尊重女性和性暴力表現，昨日於天水圍警署外抗議，高呼「譴責警察性暴力」、「放人」等口號。大批軍裝警員在未有警告下追趕及截查市民，防暴警察使用胡椒噴霧及發放催淚彈驅散示威者，更一度舉起橙貲示意或會開槍。

除了親身上街抗議，有網民於連登討論區發起行動，期望將事件推至國際層面喚起關注，呼籲集體向英國女演員、擔任聯合國婦女署親善大使的Emma Watson發訊息講述事件。

網民呼籲集體向英國女演員、擔任聯合國婦女署親善大使的Emma Watson發訊息講述女示威者的情況，以喚起國際關注。（資料圖片）

網民貼出的訊息內容指出，港人自6月以來多次受到警方暴力對待，期望Emma可就事件發聲，以引起國際社會對事件的關注，制止警方的暴力行為，「我們謙卑地懇求你的關注，希望你能夠表達並譴責這種對女性的不尊重行為」。

除了Emma Watson，網民亦向她們求助：

+ 6 + 5 + 4

不少網民均表示會響應行動，有人更分享私訊截圖仍證明，呼籲「大家一齊幫手，推到佢出聲」，「告到全世界所有國際女權組織都知」。有網民其後更整體出一系列關注女性權益學者及藝人的社交媒體名單，包括諾貝爾和平獎得主馬拉拉、美國前總統奧巴馬妻子米歇爾、關注女性權益學者Judith Butler、歌手Lady Gaga、演員Anne Hathaway及著名主持Ellen Degeneres等，呼籲網民同時向她們發訊息以增強效果。

有網民說笑人家作為演員難以脫離內地市場，擔心或因而影響其會否為港發聲，有人笑言倒不如向Lady Gaga求助，「反正佢都已經被封殺，影響不大」。

（連登討論區）