收工經旺角誤吸催淚煙　人奶媽怕影響BB　同路人：點解要承受呢啲

修訂《逃犯條例》爭議引發嚴重警民衝突，已蔓延至各個社區，警方多次在民居發放催淚彈驅逐示威者，不少市民留在家中也可能中招。網上有哺乳媽媽指日前在旺角收工路過誤吸催淚氣體，回家時照餵孩子現大感擔心，同樣問題亦急壞其他哺乳媽媽，有人感嘆，為什麼香港的媽媽，要猶如生活在戰地一般，另有網民引外國資料指相隔4至8小時後餵即問題不大。

有媽媽擔心吸入催淚煙之後餵母乳會影響BB，因此上網發問。（GettyImages／視覺中國）

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「認真問，噚晚旺角收工，路過中咗催淚彈，照餵咗，會有咩問題？」這名哺乳媽媽她指回家聽到孩子哭即餵奶，事後才怕有不妥，不少媽媽提她要把有關衣服丟棄，有人稱有同樣經驗，洗澡後餵奶亦未見孩子有不適。

其實同一問題早引起不少同路人關注，因現時情況不到示威區也不能保證不會吸入，有網民翻查外國資料，引述指催淚彈中的化學物半衰期不長，經一段時間會排出體外，故建議在接觸到催淚氣體後，母親應等待4至8小時後再餵奶，如期間曾泵奶，亦不宜讓孩子食用；又提醒媽媽們徹底清洗皮膚和頭髮，並換上乾淨衣服，以免把化學殘留物傳給嬰兒。

↓↓↓ 8月3日旺角再遊行之後發生警民衝突，警方曾施放催淚彈驅散示威人士 ↓↓↓

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不少哺乳媽媽擔心之餘，也感嘆從沒想過身處香港，竟然如活在戰地一般，要擔心催淚彈對餵奶的影響，「點解香港媽媽要承受呢啲！」、「真係再無一個人可以講，政治唔關我事！」

婦產科醫院靳嘉仁表示，曾收過懷孕逾30周孕婦查詢，指誤吸催淚氣體擔心影響腹中胎兒，他指據其了解催淚氣體釋出的化學物，主要是短時間內刺激人體的眼睛、黏膜等，少有發生嚴重事故，但當然如孕婦本有哮喘或心贓疾病等問題，則可能會有不適，需要小心，至於餵哺人奶的問題，他則指需時翻查資料稍後回應。

至於餵哺人奶的問題，他則指有關外國資料說法合理，估計隔 4至6小時後再餵應問題不大，又提醒誤中催淚彈的哺乳媽，一回家即時換衫並以沐浴露沖涼洗頭，留意自己有否其他身體不適，如有哮喘反應或呼吸不順都要盡快看醫生，並留意皮膚如眼睛、鼻子及嘴巴有否過敏反應，如有也應求醫。

↓↓↓ 網民咁樣講： ↓↓↓

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