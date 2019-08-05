高級女警司余鎧均12小時內肩章多一粒花　伍家謙：唔係升得咁快啩

修訂《逃犯條例》引發的風波至今未息，昨日天水圍更爆發警民衝突，至凌晨一名女示威者被穿上全套防暴裝備的警員拘捕，抬入警署時內褲甩脫走光，而負責抬人者更包括男警。事件令網民極度關注，警察公共關係科高級警司余鎧均凌晨4時許會見記者講述事件，指當時女示威者穿着裙子，並有激烈掙扎，當時余的肩章顯示是有一粒花和一個警司標記，職位是高級警司。

事隔不足12小時，余鎧均今午4時許再次在警方記者會上發言，其肩章變成「兩粒花」，而官階變成署理總警司，即半天內升了職，事件引來網民熱烈討論，前無綫體育記者伍家謙亦轉貼相關相片，留言指：「唔係升得咁快啩。」