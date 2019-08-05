高級女警司余鎧均12小時內肩章多一粒花　伍家謙：唔係升得咁快啩

修訂《逃犯條例》引發的風波至今未息，昨日天水圍更爆發警民衝突，至凌晨一名女示威者被穿上全套防暴裝備的警員拘捕，抬入警署時內褲甩脫走光，而負責抬人者更包括男警。事件令網民極度關注，警察公共關係科高級警司余鎧均凌晨4時許會見記者講述事件，指當時女示威者穿着裙子，並有激烈掙扎，當時余的肩章顯示是有一粒花和一個警司標記，職位是高級警司。
事隔不足12小時，余鎧均今午4時許再次在警方記者會上發言，其肩章變成「兩粒花」，而官階變成署理總警司，即半天內升了職，事件引來網民熱烈討論，前無綫體育記者伍家謙亦轉貼相關相片，留言指：「唔係升得咁快啩。」
余鎧均凌晨4時曾經召開記者會，當時可見她的肩章只有1粒花和一個警司標記，職位是高級警司。（香港01直播截圖）
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《香港01》記者翻查政府電話簿搜查余鎧均的聯絡資料，其職位是「高級警司（社區關係）（警察公共關係科）」，但香港警察官方fb的直播短片，於今早4時許播出的片段，余鎧均的職級仍是「高級警司」，但到下午4時，其職級則寫成「署理總警司」。
余鎧均於下午4時舉行另一個記者，肩章已經變成2粒花，職位是署理總警司。（facebook「香港警察 hong kong police」直播截圖）
余鎧均「半日升職」的事件受到網民關注，形容「咁快升咗職」、「12個鐘升一級，打機咩」、「升得咁快？攞料又唔見咁快！」。無綫體育記者伍家謙則在個人fb貼出余鎧均先後兩次現身的相片，表示「未聽內容，第一眼淨係留意到個title」，余鎧均肩上多了1粒花，的確很易察覺。伍家謙笑稱：「多咗粒花喎。係咪阿頭放假所以acting？唔係升得咁快啩。」不過，亦有網民感嘆，未曾見過公共關係科的人「同市民嘅關係收唔到科」。