台媽滿手行李被迫下車　警察幫手照顧牽小孩　網民：台灣警察很棒

好警察就會受市民尊敬！有台媽日前搭乘火車鐵路時，因鐵軌問題被迫下車，惟當時她有行李及小孩要照顧，感到手忙腳亂，幸得一名警察哥哥經過，幫忙牽小孩下車，並陪伴到達目的地，才不至於顯得特別狼狽。她其後發文感謝警察，並上傳暖警牽小孩的背影照片，引網民大讚「台灣警察真的很棒」！

台媽發文感謝該警察的幫忙。 （facebook「爆廢公社」截圖）

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該名台媽於facebook「爆廢公社」發帖，指昨日（5日）她和兒子搭乘台鐵期間，因事故被逼下車，當時她既要拿行李，又要牽着兒子，情況混亂。此時，有名警察人員經過，見狀便主動幫忙牽小孩下車，「沿路幫我照顧小孩，好讓媽媽我可以好好提行李，我必須說：『台灣的警察超棒』！」。

昨日（5日）台鐵台南永康站的列車因鐵軌問題停駛。（facebook「爆廢公社」截圖）

照片中的警察小心翼翼地牽着小孩，低頭查看小孩的步伐是否跟得上。不少網民都被感動，「這背影真的很溫馨」、「台灣警察真優秀」、「這位警察一定很喜歡孩子」。

台媽補充，兒子之後有跟她說哥哥很帥，「因為都會教育警察很辛苦要抓壞人，要有禮貌，警察才會保護我們，所以我兒子每次看到警察都會說警察掰掰，很喜歡警察。」

（facebook「爆廢公社」）