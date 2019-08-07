冷氣機漏水點算好？　醒目外傭一招防「水災」　網民：好amazing

夏日炎炎，冷氣幾乎是每個家庭指定的消暑神器，但當冷氣機故障漏水，不可以乘涼事小，意外釀成「水災」就麻煩。有網民日前於facebook群組分享，稱家中冷氣突然出問題向屋內漏水，醒目的外傭姐姐竟拿了一塊尿片救亡，輕鬆解決問題，避免發生「水災」，網民大讚「好amazing」。

有網民分享家中外傭以一條尿片化解冷氣機漏水問題。（fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）

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該網民早前於fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，指近日家中冷氣機故障，機身出現向屋內漏水的情況，惟天氣太熱仍要繼續使用冷氣，但臨時找不到師傅維修，只好「用毛巾頂住」阻止滲水。

不過樓主家中的外傭竟想到奇招，拿來一塊嬰兒尿片貼於機身，並以膠紙固定，輕鬆化解一場「水災」，令樓主亦不禁笑言「我覺得自己好蠢」！她續指，外傭來自菲律賓，大讚她的應變方法非常聰明，懂得使用「索水」的尿片，「有姐姐喺度屋企唔會水浸」。

不少家庭夏天都會開冷氣，但若遇上冷氣機故障漏水可能非常麻煩。（資料圖片）

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網民看過相片都大讚樓主的外傭「好醒」，「呢啲咪係識變通囉！good！」、「佢哋真係好多生活小智慧㗎！我成日都覺得好amazed」、「識變通嘅工人姐姐真係唔多，有心做嘢，肯用心幫你諗多一步嘅工人姐姐就更難得」。亦有人讚樓主同樣是好僱主，「用正面諗法睇呢件事，你同姐姐都好叻呀」，同時溫馨提示她和外傭：「會有爆片嘅時候，記得換片。」

（fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」）