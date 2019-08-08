【性交轉運】台婦為救癌夫獻幼女予神棍性侵　長女險被姦始揭發

台灣高雄一名婦人加入宗教團體「根源協會」，由於家中丈夫患癌，她竟聽信李姓法師建議，交出幼女與法師「合體」（性交），以為可以改運、消業障，助丈夫脫離病痛。幼女前後被性侵3次，直至法師改為覬覦婦人已婚長女，事件才被揭發，法師在2017年被判監15年。然而，該名婦人卻認為女兒們「不孝」害了師父，選擇「以死明志」自殺身亡，法師不服判決上訴，但高雄法院於前日（6日）駁回上訴，案件維持原判。

自稱為「定一法師」的男子，創立宗教團體「根源協會」，經常上載自己的照片。（fb專頁「根源協會」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

高雄一名李姓男子自稱「定一法師」，創立宗教團體「根源協會」，宣揚四海一家、弟子規理念，招收了一名范姓女學徒，二人聯手騙一名丈夫患癌的婦人，稱要採用「合體」方式消除業障。判決書指，李男自認「有德行」，發現「信仰虔誠」婦人的丈夫患癌，認為幼女不孝難管教，李男頓生淫念，騙婦人只要帶幼女去和他「合體為一」、「做夫婦間之事」，就能消業障。

2015年10月，不疑有詐的婦人告訴幼女，父親患癌是兩名女兒害的，要她為家裏「犧牲」。已有男友的幼女以為「犧牲」是指念經，才答應赴約。抵達李男住處時，他竟當着信眾的面前，衝出擁抱幼女及舌吻，眼見女兒哭喊求助，婦人沒出手阻止，更幫李男脫衣服，目送女兒被帶入房「合體」。

幼女在房內拒絕就範，李男強行脫去其衣服，更威脅「要跟我合為一體才能得到德行」，稱幼女不孝導致家庭不幸，揮拳打人稱「我要教訓不孝子孫」，並展示他和其他女子性交的照片，強行性侵。事後，狼性大發的李男要求幼女天天前往報到，翌日幼女沒有現身，李男帶同范姓徒弟到婦人家尋人，恐嚇幼女若不合體，其嫲嫲死後也無法超生，幼女擔心影響家人安寧，前後共被性侵3次。

數天後，婦人的已婚長女帶着孩子回家，發現妹妹正向李男下跪，打算問過究竟，李男就約長女到其住宅溝通。不過，原來李男看上了婦人長女，見面時當眾露械求歡，一口歪理說：「我是有德行的人，你奶奶快死了，你爸爸得癌症，需要靠你妹妹來化解，我後來發現目標應該是你。」強迫對方性交。長女誓死不從，離開後帶同妹妹報案，才令事件曝光。

高雄法院照強制性交罪、共同強制性交罪、幫助強制性交未遂等罪，判李男監禁15年、徒弟9年。然而，兩被告在捱告時始終否認控罪，更批評婦人管教不當，女兒「不孝」害師父，要求她感化兩名女兒撤控，甚至提出婦人需「以死明志」，不料婦人果真自責得自殺身亡。兩被告其後提出上訴，但法院於前日（6日）駁回，維持原判。

（綜合）